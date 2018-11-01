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「玉兔」逼近 今明風勢增強

2018-11-01 列印
　　一號戒備信號昨日開始懸掛，香港天文台高級科學主任李淑明表示，受東北季候風及強烈熱帶風暴「玉兔」的共同影響，今明兩日廣東沿岸地區包括香港風力將有所增強，風勢頗大；周末及下周初，部份時間有陽光。

   根據天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，「玉兔」將於今日闖入本港四百公里範圍，並進一步增強為颱風，其後轉向台灣方向移動，其後在明天會減弱為強烈熱帶風暴，周六再進一步減弱至熱帶低氣壓，並逐漸消散。



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