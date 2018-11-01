﻿4000元「關愛金」明年四月派發﻿

政府年初宣佈「關愛共享計劃」，向合資格市民派發四千元，全城引頸以待，惟一等再等，至今仍未接受公眾申請。財經事務及庫務局局長劉怡翔（見圖）昨日表示，最早明年二月接受申請，四月派發第一批金額。至於會否再推類似計劃，他則表示，要視乎屆時的情況，如社會訴求等。



政府於今年初公佈「關愛共享計劃」，如市民年滿十八歲、沒有受惠於一八至一九年度《財政預算案》就綜合社會保障援助（綜援）、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項，並持有香港身份證的香港居民，均可申領一筆過最多四千元關愛款項，但至今未聞申領消息。



財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日在立法會會議上表示，市民最快可於明年二月申請相關款項，而預期明年四月有第一批申請人可領取金額，而全數申請的時間須視乎個案複雜性，強調會盡快處理。



劉怡翔又指，負責推行申領計劃的職津處，已設立二十四小時電話熱線，供市民查詢，亦於網頁詳列常見問題，並設計有關計劃的指引、申請程序及安排等，更增聘七百多名合約員工，處理約三百萬份申請。



議員批評拖延太久



立法會議員田北辰表示，政府花超過一年時間，都未能派發款項，指政府「派錢派到俾人鬧」，他質問劉怡翔，未來會否再推類似「超複雜、搞勁耐、浪費人力物力」的計劃。劉怡翔表示，是次計劃為具針對性的一次措施，未來還須視乎當刻情況，例如是預算狀況、社會訴求和施政重點等。



亦有議員批評，政府在是次計劃收集了市民資料後，又不保留作下次之用，是短視做法，沒有延續性。劉怡翔回應指，根據《個人資料（私隱）條例》，資料只可用於今次計劃，而相關資料如稅項及差餉每年都會改變，並不能單純認為今次使用的資料，可以留作下次再用。



