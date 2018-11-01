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南沙群島氣象觀測站啟用

2018-11-01 列印
■中國氣象局在南沙群島美濟礁設立氣象觀測站。
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　　中國氣象局宣佈，在南沙群島永暑礁、渚碧礁、美濟礁的氣象觀測站，昨日起正式啟用，預料可為南海地區及周邊國家的漁民和往來船隻，提供更精準的氣象預報、預警資訊。根據中國氣象局資料，永暑礁、渚碧礁、美濟礁啟用的氣象設施，包括國家基本氣象觀測站、高空氣象觀測站和天氣雷達等，可對氣象要素實現二十四小時連續觀測。

　　中國氣象局發言人指，所獲取的數據，將用於南沙災害性天氣實時監測、預報和預警，為海上交通、漁業養殖捕撈、海上救援等活動提供更優質的公共氣象服務，相信有關氣象設施投入服務，不但可以填補南沙部份海域氣象觀測的空白，更可為全球氣象科學研究積累寶貴的氣象資料。



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