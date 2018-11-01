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自願醫保可扣稅 修例草案通過

2018-11-01 列印
　　立法會通過落實自願醫保扣稅的《二○一八年稅務（修訂）（第4號）條例草案》，納稅人為自己或指明親屬購買合資格自願醫保產品時，可申請扣稅，每受保人最多扣稅八千元。醫學界立法會議員陳沛然表示，一般人購買保費八千元的保險，只得到四百八十元扣稅額，吸引力不足，質疑政府在保險公司的壓力下跪低。食物及衞生局局長陳肇始指，保險公司要保證為受保人續保至一百歲，不可因為受保人健康情況轉變而調整保費，不設終身保障限額，承保範圍亦將涵蓋未知已有病症和日間手術，比現時巿場上的產品有改善。而自願醫保辦事處今個月成立，首批認可產品料明年初推出，明年四月一日全面推行。

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