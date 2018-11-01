  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 港聞

飛鵝山迷途 女子未尋回

2018-11-01 列印
　　日前在飛鵝山行山迷途失蹤女子，恍如人間蒸發。數十名消防、民安隊及警員，在飛行服務隊直升機協助下踏入第三天搜索，雖然仍未發現失蹤女事主，但卻將一名昨日在飛鵝山行山迷途被困男子安全救落山。

　　二十五歲女子，本周一以無Sim卡手機致電一一二國際緊急求救號碼報警，報稱在飛鵝山行山迷途，約三十名警方、消防及民安隊人員，昨晨九時開始，第三天到場搜索，飛行服務隊一架直升機及一隻消防搜索犬亦到場協助陸空搜索。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd