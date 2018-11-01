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理大研發機械臂 助中風者更快康復

2018-11-01 列印
　　香港每年約有二點五萬宗中風個案，患者出院後若缺乏足夠復康服務，四肢會逐漸退化，故患者須作長期且重複的復康訓練。理大生物醫學工程學系團隊花一年半研發了輕巧機械臂，協助中風患者出院後，戴上裝置作訓練。

　　團隊已協助十位病人完成二十堂，每堂兩小時的復康訓練。期間發現使用新產品的，較只用充氣裝置康復的病人，其康復進度快四成。七十一歲的用家許先生曾三次中風，導致手指不靈活，一度不能使用筷子進食。但經訓練後，他已可使用小童筷子，又可以玩手機遊戲，以進一步加強手指靈敏度。團隊預計產品兩年後可推出市面，售價約六千至七千元。





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