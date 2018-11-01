  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 港聞

美股中段升258點

2018-11-01 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五一三三點，升二百五十八點；納指則報七二八四點，升一百二十二點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點四七港元，升零點○七港元；騰訊則見二百六十六點五二港元，跌零點四八港元。

  紐約期金報每盎司一千二百一十八點二美元，跌七點一美元；紐約期油則報每桶六十六點三八美元，升零點二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd