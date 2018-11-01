滙控美國預託證券價格見六十四點四七港元，升零點○七港元；騰訊則見二百六十六點五二港元，跌零點四八港元。
紐約期金報每盎司一千二百一十八點二美元，跌七點一美元；紐約期油則報每桶六十六點三八美元，升零點二美元。
拯救地球，源頭減廢，人人有責，每家每戶將來須額外付出。環境局建議推行按袋及按量的垃圾收費，預料最快二○二○年底實施。市民棄置廢物，日後須先購買「指定垃圾袋」，分九種不同大小，容量介乎三至一百公升，相關...
2018-11-01
台灣鐵路普悠瑪列車本月二十一日發生出軌翻側事故，十八人罹難，二百多人傷。台灣交通部在台東市立殯葬園區設置靈堂，並於昨早舉行遇難者聯合公祭。列車司機尤振仲亦有到場，在遇難者靈前下跪道歉。有遇難者家屬上前將他扶起，並稱「我們不怪你，我們一起找真相。」 聯合公祭於昨日早上十時舉行，司機尤振仲身穿黑衣黑褲、戴口罩，在兒女及律師的陪同下到場。期間他神情哀傷，進入會場後不發一言，並在遇難者靈前下跪致意。 尤振仲在進入會場後，向遇難者家屬頻頻道歉，期間更激動落淚，形容是次意外是他心裏永遠的痛。有家屬上前安慰，向他說：「請你不要這樣，請你不要這樣，我們沒有怪你，尤先生你聽我說，我們是董家，...
2018-11-01
德國法院昨日開庭審理戰後遇害人數最多的連續殺人案，曾任護士的赫格爾（Niels Hoegel）在庭上承認，在任職護士期間，他隨機選擇對象，殺害了受他照顧的約一百名病人，受害人年齡介於三十四歲到九十六歲。 赫格爾（四十一歲），因其他病人死亡案件而被判終身監禁，已服刑近十年，他被法院指控他蓄意為病人注射過量藥劑，讓自己可在最後關頭救人。案件在德國北部奧登堡市（Oldenburg）開庭審理，主審法官布赫曼（Sebastian Buehrmann）詢問赫格爾檢方指控是否屬實，他冷靜地回答「是，我招認的事的確發生過」。 注射藥劑令心跳停止 當局指，赫格爾似乎每次都會遵循類似程序，先注...
2018-11-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間10座低層D室，面積384方呎，兩房間隔，獲用家以478萬承接，呎價12448元。原業主於11年以199萬購入，帳面獲...
2018-11-01
美企業績及經濟數據理想，利好投資氣氛，美股早段上揚，杜指早段曾升389點，報25263點；標普500指數則升47點，報2729點；納指則升196點，見7357點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收...
2018-11-01
雖然曼城剛於周一英超才作客1:0勇挫熱刺，今晚匆匆接戰聯賽盃第四圈主場鬥富咸，幸而該隊進攻百花齊放，各賽事近三仗全勝期間七將合力入九球。主帥哥迪奧拿也喜言藍月不乏攻門武器，今仗勢大勝後防不濟的富咸，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。 （香港時間周五凌晨3:45開賽） 連同上場聯賽作客1:0小勝熱刺，曼城不同戰線三連勝之餘，令哥迪奧拿更高興的是七名球員包辦九球士哥。 近三仗七人包辦九球 哥帥喜言：「很高興看到每位球員都有能力破網。」他們今季英超曾於地頭3:0大勝富咸，今晚再戰可望重演歷史。 富咸今夏簽入鋒將舒賀爾尼及中場占舒利等球員，卻於近四場英超全敗兼狂失十五球，表現...
2018-11-01
各位鐵道迷或Hello Kitty粉絲，現在來到以大阪為首的西日本地區或九州福岡，便不可錯過登上Hello Kitty新幹線列車朝聖打卡的好機會，列車在特定日子每日一班往返新大阪站及博多站，整段車程中...
2018-11-01
一代武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）前日離世，享年94歲；眾多中港台影視紅星紛發文悼念，其中影后惠英紅曾於大導演張徹執導的《射鵰英雄傳》中，扮演穆念慈一角，她昨透露當年與金庸有一面之緣，獲對方首肯才可演...
2018-11-01
本港人口老化趨勢持續，專科醫護需求增加，公共醫療系統壓力大增，從醫管局公佈最新數字顯示，多個專科輪候時間拖長，反映專科醫生人手奇缺，若不從根本入手，處理問題，將不利市民健康。 醫管局公佈專科門診輪候時間，顯示七個聯網專科中，以九龍東及新界西各三個專科的輪候時間最長。九龍東外科、眼科以及精神科分別須輪候九十六星期、一百六十九星期，以及一百三十四星期。而新界西方面，內科、婦科及兒科，分別須輪候一百一十九星期、一百三十四星期，以及三十五星期。骨科方面，各聯網的穩定新症平均須等候兩年，當中以新界東最長，要等一百五十八星期。 雖然醫管局有機制，率先治療危急病人，但未算緊急者動輒要等以...
2018-11-01
剛周日舉行谷草日賽，雖然每季有三十多次谷草夜賽，但夜賽跟日賽有所不同，始終賽事在日光下進行，不少馬匹都較易適應。至於一些跑田草表現好的馬，在午間過來谷草上陣，便往往可憑級數制敵。像剛戰的「雪戰神駒」及「龍騰摘星」都是例子。對於不少資深馬迷來說，谷草日賽可勾起不少昔日的歡樂片段，藉以懷緬一番。 但別以為谷草日賽對年輕一代欠吸引力，既然夜間的啤酒園搞得有聲有色，馬會大可亦在舉行谷草日賽時，招攬一些時下受歡迎的商品或遊戲，在場內舉行主題活動，同時在啤酒園一帶提供特色飲品及美食，營造嘉年華氣氛，此舉有助吸納新一代馬迷。 另外，昨晚剛上演完季內第一次田泥夜賽，執筆時未知賽果。泥地賽一...
2018-11-01