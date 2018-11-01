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﻿樓價連挫兩月﻿﻿中小型單位跌1.9%﻿

2018-11-01 列印
■上月樓價持續下滑，中小型單位跌幅最大。
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　　九月樓價一跌再跌，差餉物業估價署最新數據顯示，九月份私人住宅售價指數連跌兩個月，按月跌百分之一點四，中小型單位樓價跌幅最大，跌約百分之一點九；而私人住宅租金亦跌百分之零點五六，跌幅最大為D類住宅，跌百分之一點一七。相反，各類物業租金均錄得升幅。

　　根據數字，A至E類私人住宅售價全線報跌，A類物業（四十平方米以下）售價按月跌百分之一點四二；B類物業（四十至六十九點九平方米）售價，跌百分之一點三；C類物業（七十至九十九點九平方米）為最大跌幅類別，按月跌百分之一點八八；D類物業（一百至一百五十九點九平方米）按月跌百分之一點六；E類物業（一百六十平方米或以上）跌百分之零點四二。所有類別共跌百分之一點四十五。

        租金方面，各類私人住宅均錄得升幅，其中D類住宅升幅最大，為百分之一點一七，所有類別共升百分之零點五五九。



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