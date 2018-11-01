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「玉兔」逼近 港珠澳大橋限速60公里

2018-11-01 列印
　　強烈熱帶風暴「玉兔」逐漸逼近，天文台昨日懸掛一號戒備信號。港珠澳大橋穿梭巴士公司宣佈，受「玉兔」影響，大橋限速至時速六十公里以下，穿梭巴士行車時間需延長約十五分鐘。運輸署表示，為保障駕駛人士及旅客安全，三地政府會因應惡劣天氣等的情況，實施交通管制措施。

  另一方面，由於大橋南面連接路工程已經完成，運輸署計劃於下月二十四日，將所有往港九新界各區方向的「A」線機場巴士，改道南面連接路，並在香港口岸設站，以方便市民和旅客返回港九新界各地而毋須轉乘。

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