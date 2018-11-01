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快餐店推「走塑」環保獎勵活動

2018-11-01 列印
　　減少用塑膠餐具的意識愈來愈強，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人牽頭構思，找來政府出資七位數字金額推動「走塑」運動，聯同大家樂、大快活及美心三大連鎖快餐店破天荒合作的「走塑」環保獎勵活動，本月十五日啟動。食客屆時在三大連鎖快餐店，買外賣不取塑膠餐具，即可換印花，光顧同一快餐店品牌儲夠六個印花，便可換一套可重用餐具，或一杯熱飲。

　　第一階段為期兩個月，張宇人表示，若反應佳或將於明年二月中再加碼，推第二階段。

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