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港燈資助劏房戶裝獨立電錶

2018-11-01 列印
　　港燈推出「智惜用電服務」，旗下設有四個基金及三項服務計劃，涵蓋不同對象，當中包括資助樓宇更換節能設施、為需要支援人士提供節能家電津貼、為劏房戶提供電費津貼及裝設獨立電錶，以及推出可再生能源證書等。除個別計劃外，「智惜用電服務」即日起接受申請，明年一月一日正式生效。

　　合資格劏房租戶可選擇申請一個資助金額較高的計劃，以安裝獨立電表。

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