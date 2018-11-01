港燈資助劏房戶裝獨立電錶

台灣鐵路普悠瑪列車本月二十一日發生出軌翻側事故，十八人罹難，二百多人傷。台灣交通部在台東市立殯葬園區設置靈堂，並於昨早舉行遇難者聯合公祭。列車司機尤振仲亦有到場，在遇難者靈前下跪道歉。有遇難者家屬上前將他扶起，並稱「我們不怪你，我們一起找真相。」 聯合公祭於昨日早上十時舉行，司機尤振仲身穿黑衣黑褲、戴口罩，在兒女及律師的陪同下到場。期間他神情哀傷，進入會場後不發一言，並在遇難者靈前下跪致意。 尤振仲在進入會場後，向遇難者家屬頻頻道歉，期間更激動落淚，形容是次意外是他心裏永遠的痛。有家屬上前安慰，向他說：「請你不要這樣，請你不要這樣，我們沒有怪你，尤先生你聽我說，我們是董家，...

2018-11-01