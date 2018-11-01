  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 港聞

名醫被指辦公室睇不雅物品

2018-11-01 列印
　　香港著名核子醫學專家唐卓敏前年八月與其他公司合作營辦醫療診斷中心並出任董事，卻被指違責而解除職務。

　　醫療中心入稟高等法院，羅列唐多項「罪名」，包括被指涉挪用公款和公司財產、要求護士代為工作、未為公司購買專業責任保險，甚至在辦公室瀏覽色情或不雅物品，故要求就欠債和公司損失索償逾九百六十四萬元。

　　原告香港專業醫療診斷中心有限公司於前年八月成立，提供電腦斷層掃描及其他醫療保健服務。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd