  • 2018年11月1日 星期四
  • 24º
  • 36%
熱門： 金庸垃圾徵費玉兔派$4000萬聖節

日報新聞 > 港聞

﻿全球英文能力榜﻿﻿港僅排30位﻿

2018-11-01 列印
■全球英文能力排名出爐，香港僅排三十位。
Previous Next

　　第八次年度全球英文能力排名出爐，瑞典成功第四次登上榜首，力壓上屆榜首、今年第二位的荷蘭，第三位則由亞洲代表新加坡奪得。香港僅排第三十位，連續五年落後於上海。

　　有機構進行了第八次年度全球英文能力排名，調查了八十八個國家和地區、共一百三十萬非英語為母語的人士參與測試，參加人數較去年上升了三成。瑞典的英語能力指標達七十點七二分，成功四度登頂，而上屆首名荷蘭則以零點四一分之差屈居第二名，新加坡則以六十八點六三分排第三，為首個亞洲國家晉身前三位。

　　香港則遠遠落後，僅以五十六點三八分排第三十名，評為「中級」水平，僅以零點一分壓過南韓。

連續第五年落後上海

  而上海則取得五十七點九一分，成為首個英語程度達致「高級」水平的中國城市，連續五年超越香港。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd