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跟塵話過領悟快樂真締 優惠價換購心靈繪本

2018-11-01 列印
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　　本地插畫Dustykid塵話過經常透過繪本分享貼地生活智慧，引起無數塵民共鳴，其社交平台粉絲數目近十萬，人氣高企！《頭條日報》今期推出塵話過兩本心靈繪本換購活動，供讀者以優惠價換購，不容錯過！

　　兩本繪本包括《為何永遠放不低？》及《123個快樂基本》，前者與讀者談快樂，認為每個人都有不快樂的權利和資格，希望讀者認真體驗生活和面對痛苦，從中拆解快樂；後者則鼓勵讀者放低包袱，將難卸的包袱好好收納以換取快樂！兩書折後均一會為$68，即日起讀者憑指定印花到星島中心或指定7-Eleven即可換購，優惠期至十一月三十日。想領悟更多塵話過的生活智慧，立即用「頭條Jetso」App攞電子印花及睇換購詳情啦！



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