「我哋唔係啤妹!」 啤酒推廣員組工會 500姐妹站起來

啤酒推廣員經常遭受客人性騷擾甚至非禮，有苦自知。近年行業刮起歪風，有食肆老闆視她們為免費侍應，要求捧餐、落單甚至洗廁所。為了餬口，俗稱「啤酒妹」的姐妹只好啞忍，但被壓榨情況變本加厲，她們決定站起來，成立工會，維護職業權益，促請外界平等對待她們：「賣酒唔係陪酒，唔係夥計；我哋係推廣員，唔係啤酒妹！」記者：穆梓莘 李殷



啤酒女推廣員遭受欺凌情況日益嚴重，三位資深啤酒推廣員挺身親述苦況，其中任職「啤酒妹」多年的嘉儀表示，有食店老闆要求她收拾餐桌和端菜給客人，她多次拒絕要求，但為免過份得失老闆，失去駐場推銷機會，有時就範。



成立工會爭權益



被要求當侍應，接二連三發生，嘉儀說近期某夜有潮州菜館負責人要求她學習落單，甚至分辨各款凍蟹價錢，她斷然拒絕，「愈嚟愈離譜，唔可以屈服。」



嘉儀苦笑道，同業遭遇更差，有同行被視為清潔工，每當酒客在洗手間嘔吐，老闆就派她清洗，也有行家被要求掃地和倒垃圾。



入行多年的Zoe也遭遇同類經歷，她說近月某夜，食店經理呼喝：「喂！留咗三張枱等你執！」更離譜是，她曾摔破啤酒瓶，玻璃碎片割弄傷手部流血，仍被要求推銷啤酒，也曾上班時跌傷，但聘請她的中介公司，指她屬自僱人士，不作補償。



被當侍應清潔工 常遭非禮



另外，客人性騷擾和非禮多年困擾「啤酒妹」。平機會今年三月發佈調查，顯示近三成業界遇到有關情況，受害者中包括Zoe。她說，曾多番被客人掃背脊、拍屁股，有人更試圖從其裙底伸手非禮，但她只能怒罵，不敢報警，「警察到場，老闆肯定唔會畀我推銷！」



另一受害者是嘉儀姊姊嘉莉，她說曾有客人將鏡子放於其裙下偷窺，也曾在夜總會推銷時，有客人看到她穿啤酒品牌制服，伸手打算「胸襲」，幸她以雙手護胸和表明身份，對方才收手但笑說：「以為今晚制服誘惑！」



同業受盡欺凌，入行三十年的啤酒銷售管理人員禤麗蓮，近期成立銷售及推廣職工協會，主力為約五百名「啤酒妹」維權。她表示，啤酒推廣員也面對被拖欠薪金等問題，故成立工會維權，並宣傳平等對待她們的訊息，呼籲客人不要稱呼她們為「啤酒妹」，應改稱為啤酒推廣員（Beer Promotor），並強調她們不陪酒，也不猜枚，亦對老闆強調她們並非侍應。