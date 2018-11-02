﻿交通費補貼明年一月實施 ﻿﻿每日上限300元200萬人受惠﻿

特首林鄭月娥在《施政報告》提出公共交通費用補貼計畫，運輸署昨日公佈實施詳情，計劃於明年一月一日起推行，市民每月乘搭交通公具的費用，四百元以上可獲公帑補助四分之一，上限三百元。市民毋須申請交通補貼，只須每月十六日在港鐵站、超市、便利店等拍卡就可申領，預計二百萬人受惠。



運輸署昨日舉行記者會，介紹公共交通費用補貼計劃的實施詳情。運輸署署長陳美寳指，當局在明年一月一日開始透過八達通自動計算市民乘搭公共交通的開支，第一期的補助金額可以在二月十六日領取，以後每月十六日可領取上一個月的交通補貼，每一個月補貼限在三個月內申領。



運輸及房屋局首席助理秘書長陳慧欣指出，政府會為市民每月超出四百元的交通費，補貼其中百分之二十五，上限為三百元。她舉例指，假設有人交通費是一千六百元，政府會補貼扣除四百元後的百分之二十五，即一千二百乘百分之二十五，該名市民就可以領取三百元交通費補貼，相當於八一折。如市民每月為一千元公共交通費，補貼額為一百五十元，相當於八五折。



擴大至村巴小巴街渡



陳美寳續指，市民毋須自行申請計劃，只須在港鐵站、零售店包括7-11、OK、惠康超市等超過一千八個實體點拍卡，就可領取每月的補貼，金額會自動存入八達通。若市民選擇到零售店領取補貼，也毋須購物，只需向職員表示想領取補貼，就可以透過拍卡器領取。



計劃除適用於港鐵、小巴、專營巴士、電車等常用交通工具，也擴大至覆蓋村巴、紅色小巴、街渡、員工巴士，運輸署為方便市民識別，參與計劃的車輛及街渡會有藍色識別標誌，八達通機器上也會展示類似標誌，截至上月底，運輸署已收到三十多宗申請，共涉及七十多條路線。



當局昨日起推出網頁介紹公共交通費用補貼計劃，待計劃推行後，網頁會增設查詢功能，市民可以查詢當月及最近三個月的交通開支紀錄。



另外，市民也可透過手機八達通應用程式以及商場的八達通服務站都領取補貼，不過，陳慧欣提醒使用Android手機領取需要有NFC功能，至於iOS手機需要有讀取器，才可以領取。







