﻿政商界人士送別郭炳湘﻿ ﻿中央領導人致送花牌﻿

新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘上月二十日逝世，享年六十八歲，其安息送別儀式昨在中環聖約翰堂舉行，多名政商界人士到場送別。國務院總理李克強、副總理韓正、全國政協主席汪洋，全國政協副主席董建華、梁振英，以及特首林鄭月娥等過百人致送花牌，盡顯生榮死哀。



郭炳湘的靈柩移送入教堂後，儀式在昨早十一時開始，郭炳湘胞弟、新地主席兼董事總經理郭炳聯負責致悼詞。台中央放置郭炳湘遺照，眾人唱聖詩悼念。約中午儀式完結後，主禮儀式的聖公會教省秘書長管浩鳴牧師先步出教堂，後由胡應湘、李澤鉅、黃志祥、羅嘉瑞、霍震霆、林高演、石禮謙、蘇洪亮共八人扶靈，步出教堂。



親人好友撰文悼念



載着郭炳湘遺體的靈柩被抬上靈車，近下午一時許抵達柴灣哥連臣角火葬場。參加者離開時獲發一本題為《永遠懷念郭炳湘》的回憶錄。場內另放有郭炳湘的紀念刊，收錄多篇由家人及好友撰寫的悼念文章，包括郭炳湘的太太李天穎，及其生前的好友、長和系創辦人李嘉誠父子等。



郭太在紀念刊內，以英文寫下「I will miss you......until we meet again（永懷思念直至再聚）」，下款為Wendy，道出對亡夫的愛意。郭炳湘三名子女亦以英文撰寫文章，提及郭炳湘生前與他們的生活點滴，並配上生活照，長子郭基俊，在文章尾段寫上「You mean the WORLD to us,Dad！」反映郭炳湘在子女心中有何等重要。郭炳湘生前活躍於政商界，出席告別禮的包括中聯辦副主任黃蘭發、自由黨創黨主席李鵬飛、前政務司司長陳方安生、長和主席李澤鉅、合和主席胡應湘、恒基地產副主席李家誠和太太徐子淇等。教堂門外有多名中央現任和前任領導人致送的花圈；而國務院港澳辦、全國政協辦公廳、香港中聯辦亦有致送花圈。



本報獨家獲悉，正在赤柱監獄服刑的二弟郭炳江，沒有向懲教署提出申請出席，主要考慮到安息禮將有政商界人士參加，會吸引大批傳媒到場採訪，保安問題存漏洞，以免引起混亂場面。至於年近九十歲的郭炳湘母親、郭老太郭鄺肖卿昨日沒有出席儀式，以免白頭人送黑頭人。另外，過去二十多年在郭炳湘身邊的紅顏知己唐錦馨，昨日缺席安息禮。



