一封英國絕密文件被解封，前中英聯合聯絡小組英方代表包雅倫，曾於一九九二年一月致信給時任英國外交部香港事務科官員Peter Ricketts，談及自己對時任「一國兩制研究中心」非執行董事梁振英的看法。
信中提及，包雅倫認為梁振英具備所有擔任未來特首的條件，又讚他個子高、外表優雅、操流利英語，具有相當的個人魅力，亦是一位善於溝通的人，又認為他擁有令人信服的「香港」條件，更得到了北京的賞識。
信中提到，當時三十七歲的梁振英，正穩步地建立其班底，以便時機成熟時開展其政治生涯。
梁振英在政治上保持低調，當在立法局任要職的人士被弄得聲名狼藉，又或消聲匿跡，到九五至九七年間梁振英便可能被安排到政治舞台的中心位置。
文件亦有一封致送給Charles Garrett的附件，記述了九二年一月包雅倫與梁振英的一次會面，包雅倫直言梁振英令他深表讚歎，包力讚他聰明、機智、開明，英語水平極佳，是一位出色的溝通者，更斷定他前途一片光明。兩人會面中談及如何消除中英之間的猜疑，當時梁振英感到無奈，並認為解決的機會不大，而現實的目標是維持現有關係，防止進一步惡化。
就當時立法局（香港立法會的前身）發展，文件中提到，梁振英認為情況只會繼續惡化，且不知道解決方法，更指一定程度的政治化是無可避免，但不應令它失控，不應讓它危及香港的有效運作。