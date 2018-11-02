讚聰明機智開明 英語極佳 ﻿英92年外交事務官﻿﻿看好梁振英任特首﻿

一九九二年英國的絕密文件解封，披露前中英聯合聯絡小組英方代表包雅倫曾致信時任英國外交部香港事務科官員Peter Ricketts，大讚梁振英具「令人信服的『香港』條件」，並看好他會成為未來香港特首。信中提到，梁振英當時預視立法局發展會繼續惡化，而且不知道解決方法。



一封英國絕密文件被解封，前中英聯合聯絡小組英方代表包雅倫，曾於一九九二年一月致信給時任英國外交部香港事務科官員Peter Ricketts，談及自己對時任「一國兩制研究中心」非執行董事梁振英的看法。



信中提及，包雅倫認為梁振英具備所有擔任未來特首的條件，又讚他個子高、外表優雅、操流利英語，具有相當的個人魅力，亦是一位善於溝通的人，又認為他擁有令人信服的「香港」條件，更得到了北京的賞識。



信中提到，當時三十七歲的梁振英，正穩步地建立其班底，以便時機成熟時開展其政治生涯。



梁振英在政治上保持低調，當在立法局任要職的人士被弄得聲名狼藉，又或消聲匿跡，到九五至九七年間梁振英便可能被安排到政治舞台的中心位置。



文件亦有一封致送給Charles Garrett的附件，記述了九二年一月包雅倫與梁振英的一次會面，包雅倫直言梁振英令他深表讚歎，包力讚他聰明、機智、開明，英語水平極佳，是一位出色的溝通者，更斷定他前途一片光明。兩人會面中談及如何消除中英之間的猜疑，當時梁振英感到無奈，並認為解決的機會不大，而現實的目標是維持現有關係，防止進一步惡化。



就當時立法局（香港立法會的前身）發展，文件中提到，梁振英認為情況只會繼續惡化，且不知道解決方法，更指一定程度的政治化是無可避免，但不應令它失控，不應讓它危及香港的有效運作。



