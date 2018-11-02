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美股中段升212點

2018-11-02 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五三二七點，升二百一十二點；納指則報七三八六點，升八十點。滙控美國預託證券價格見六十五點○八港元，升零點○三港元；騰訊則見二百八十六點二一港元，升八點四一港元。紐約期金報每盎司一千二百三十二點八美元，升十七點八美元；紐約期油每桶六十三點四美元，跌一點九一美元。

  英倫銀行議息則維持不變。英倫銀行行長卡尼警告，如果出現破壞方式脫歐，可能令英鎊貶值，推高通脹，而央行需要加息以控制通脹，而並非推動增長。不過，如果英國脫歐順利，英鎊可能會升值。

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