四十八歲被告高詠恩涉於一七年十二月十四日在灣仔住所中，故意襲擊導致七歲女兒，令她身體受到損害。
裁判官林子勤認為案件關鍵在於被告有沒有襲擊女兒，辯方雖然多次質疑女兒的供詞可靠性，因她經常以「唔記得、唔清楚」回答問題。
但法庭考慮到她只是剛過八歲生日，表達能力一定未完成年人程度，故需要引導性的協助。
啤酒推廣員經常遭受客人性騷擾甚至非禮，有苦自知。近年行業刮起歪風，有食肆老闆視她們為免費侍應，要求捧餐、落單甚至洗廁所。為了餬口，俗稱「啤酒妹」的姐妹只好啞忍，但被壓榨情況變本加厲，她們決定站起來，成...
2018-11-02
南韓總統文在寅在國會發表演說透露，中國國家主席習近平預料會訪問北韓，而金正恩亦估計很快會訪問俄羅斯。 文在寅在國會發表演說時指，上周日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與金正恩會談很正面，認為會談為再次舉行的美朝峰會創造了良好條件，同時有利推進朝鮮半島去核化，達至和平。他又透露，中國國家主席習近平預料會訪問北韓平壤，與金正恩舉行中朝首腦會談。他亦估計金正恩很快會訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京會面。但文在寅並未進一步透露詳情。他亦預期，日本同北韓可能會進行首腦會談。 但據北韓官方《朝中社》報道，金正恩日前視察東北沿岸城市元山時直斥，國際間針對北韓的制裁「惡毒」，並指敵對...
2018-11-02
美國亞利桑那州一名婦人上月中駕車衝出公路，整輛車擱在一棵大樹頂。她在沙漠區流連了六天後才被發現及獲救。警方說，該名五十三歲婦人於上月十二日在雨中駕車駛過鳳凰城以北八十公里外威肯堡鎮附近的第六十號公路，汽車突然失控及衝出路面，跌落十七米（約五十呎）的山溝，擱在一棵樹的樹頂上。 當時，無人目擊事發經過。直到六天後，一隊公路維修隊協助一名農場工人捕捉走失的牛牛時，途經該處發現欄杆損毀，才見到樹頂上有一輛車，但車上無人。救援人員接報趕到，沿着腳印追蹤到一處乾涸的河牀，找到該名婦人。當時她已嚴重脫水及身受重傷，馬上把她送往醫院急救。婦人說，她在車內留了數天，之後自行爬出來，朝著火車軌...
2018-11-02
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場2座高層A室，面積392方呎，兩房間隔，議價後以480萬易手，呎價12245元，屬市價，買家購入作自用。據悉，原業...
2018-11-02
11月首個交易日，美股延續上月底升勢，進入第三交易日反彈，杜指曾漲逾200點，而此前兩日已累計回升近700點，協助收復部份十月份的失地；納指和標指昨日亦續升，反映市場憧憬特朗普對華貿易立場姿態有所軟化...
2018-11-02
新鮮出爐的金足獎得主烏拉圭前鋒卡雲尼，今晚領軍巴黎聖日耳門在法甲榜首大戰主場硬撼里爾。他誓以入球助聖日耳門贏波鞏固榜首地位，並以勝利來慶祝自己獲獎，讓球主客和讓兩球「主勝」二點二五倍博得過。 （香港開電視77、Now639、有線615、655台周六凌晨3:45直播） 年屆三十一的卡雲尼今季法甲七戰貢獻五球一助攻，表現寶刀未老，奪得頒給二十九歲或以上球員的金足獎實至名歸。此子近五次對里爾兩次有士哥，今晚乘奪獎氣勢爭取打破各賽三場入球荒，教練杜曹亦對他充滿信心：「我告訴他要有耐性，入球只是時間問題。」 對賽上風四連勝 聖日耳門主場又連勝里爾四仗共入十球，今仗地頭勢大勝一...
2018-11-02
日本品牌最近推出煙囪式抽油煙機，只設有一把風扇，但抽吸力可高達每小時1,050立方米，廚房油煙Bye Bye，開心入煮！ 文：阿卓爸爸 圖：蔡建新產品查詢：Living Station by Pana...
2018-11-02
「鬼才」59歲林敏驄(大師)踩過界，首度自編自導自演賀歲電影《如珠如寶》，找來新一代喜劇演員張繼聰、林盛斌(Bob)及「鬼馬五福星」洪金寶(大哥大)、泰迪羅賓(Teddy)、梁小龍、吳耀漢及林雪演出。...
2018-11-02
《施政報告》提出公共交通費用補貼計劃，運輸署昨天公佈詳情，反映當局聽取了民意，作出優化，推行起來，更加惠民便民。由於外圍經濟不穩，政府必須做好準備，適時提出更多逆周期措施，協助市民渡過難關。 運輸署公佈公共交通費用補貼計劃，可說是之前跨區交通津貼的新版本，由於不設入息水平審查，人人受惠，尤其居於偏遠地區的上班一族，外出工作的交通費用高昂，得益相對較大。 回應市民對計劃的意見，例如原先只適用於專線小巴，當局作出改善，紅色小巴經營者提出申請並安裝八達通，經批准亦可加入計劃，令更多交通工具加入，受惠市民亦更多。不要少看計劃之下每月二、三百元補貼，基層市民可以用於衣、食、住，改善生...
2018-11-02
每年十一月份首個星期二舉行的澳洲墨爾本盃，一如以往，馬會於下周二將直播受注，在這場三千二百米的一級大賽中，潘頓獲邀策騎由華禮納訓練的「始終如一」爭標，騎者申請離港已獲馬會批准，並會於當日賽後隨即返港，下周三的谷草夜賽可如常披甲。 馬場浮世繪
2018-11-02