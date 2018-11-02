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狠母掟女兒落牀 判感化及社服令　

2018-11-02 列印
　　母親涉因女兒不滿她說話時插嘴，將女兒掟到牀上令她受傷，母親一項故意襲擊導致兒童受到損害罪名成立，押後至十一月二十六日，以便索取感化及社會服務令報告。

　　四十八歲被告高詠恩涉於一七年十二月十四日在灣仔住所中，故意襲擊導致七歲女兒，令她身體受到損害。

　　裁判官林子勤認為案件關鍵在於被告有沒有襲擊女兒，辯方雖然多次質疑女兒的供詞可靠性，因她經常以「唔記得、唔清楚」回答問題。

　　但法庭考慮到她只是剛過八歲生日，表達能力一定未完成年人程度，故需要引導性的協助。

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