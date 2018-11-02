﻿黃錦星：培養源頭減廢意識﻿ 市民不滿垃圾袋勞民傷財

「揼少啲，慳多啲，咪嘥嘢」，環境局建議實施垃圾徵費，市民必須購買指定垃圾袋拋棄垃圾，措施惹來部份市民不滿。有意見批評做法勞民傷財，質疑為何要繳交管理費「又唔包倒垃圾」，環境局局長黃錦星解釋，推出計劃是要按「污者自付」原則，建立制度，提出經濟誘因，培養市民建立源頭減廢意識。



環境局擬於本月十四日向立法會提交《都市固體廢物收費條例草案》，建議按袋及按量向市民徵收垃圾費用。黃錦星昨日出席電台節目時表示，垃圾徵費是減廢減碳的「火車頭」，其他地區如台灣及南韓早年已推行相關措施，香港的減廢進度較慢，所以必須加快步伐，強調有關建議獲主流民意支持。



不過聽眾陳先生致電節目，激動地批評黃錦星「無諗頭」，指繳交的管理費已包倒垃圾，質疑為何當局不先解決市面商品如果仁等過度包裝的問題。另一聽眾陳先生直指計劃勞民傷財，建議如要推行，不如着市民給稅局直接交錢，「一次過搞掂晒，使乜買個袋吖！」



黃錦星回應表示，新計劃推出初期，市民有不滿是可以理解的，而這正是要改變社會風氣，因香港多即棄文化，推出計畫讓市民有少少肉痛，便有誘因去改變行為。根據外國經驗，他指按量收費後，商家自會變陣，減少生產過度包裝產品，相信市場力量可推動各界參與支持環保。



黃錦星補充指，收費水平介乎台北與南韓之間，形容定價「好克制」，相信本港家庭可負擔；並會以一年半時間準備推行措施，以教育宣傳為主、配合社區支援及成立外展隊協助，希望逐漸改變市民的行為。



他引述《施政報告》稱，政府提出「專款專用」，有關徵費收入將會回饋社區，加強回收配套支援，明年亦會額外增撥三至四億港元，落實徵費；同時局方將會研究讓超市等要付費的膠袋，亦可用作徵費指定的垃圾袋，做到一袋兩用。







