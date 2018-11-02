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狗隻闖路軌　東鐵線一度受阻

2018-11-02 列印
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　　港鐵東鐵線九龍塘站，昨晨因有狗隻闖入路軌服務一度受阻。港鐵表示，昨晨八時許，由於九龍塘站有狗隻進入路軌範圍，列車需要改用人手駕駛，並以不超過時速二十二公里在東鐵線九龍塘來回旺角東一段減慢車速，受事故影響，東鐵線整體行車時間一度要多五至十分鐘。港鐵職員及警員期間在附近路軌搜索有關狗隻，其後證實有關狗隻離開路軌範圍，列車服務在早上九時前回復正常。據悉，發現有狗隻闖入路軌後，漁護署及愛護動物協會人員一度接通知到場協助捉狗，港鐵感謝閣下的體諒和合作。

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