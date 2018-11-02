美國亞利桑那州一名婦人上月中駕車衝出公路，整輛車擱在一棵大樹頂。她在沙漠區流連了六天後才被發現及獲救。警方說，該名五十三歲婦人於上月十二日在雨中駕車駛過鳳凰城以北八十公里外威肯堡鎮附近的第六十號公路，汽車突然失控及衝出路面，跌落十七米（約五十呎）的山溝，擱在一棵樹的樹頂上。 當時，無人目擊事發經過。直到六天後，一隊公路維修隊協助一名農場工人捕捉走失的牛牛時，途經該處發現欄杆損毀，才見到樹頂上有一輛車，但車上無人。救援人員接報趕到，沿着腳印追蹤到一處乾涸的河牀，找到該名婦人。當時她已嚴重脫水及身受重傷，馬上把她送往醫院急救。婦人說，她在車內留了數天，之後自行爬出來，朝著火車軌...

2018-11-02