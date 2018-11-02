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外籍女涉盜用他人信用卡被捕

2018-11-02 列印
　　外籍女子盜用他人信用卡購物被捕。前日傍晚時份，中區警區特遣隊人員，在區內進行打擊搵快錢行動期間，發現一名三十一歲外籍女子於中區金融街一商場內，懷疑使用不屬她的信用卡企圖購買價值約六千九百元的行李箱，人員其後將其拘捕。

　　其後警員在她身上再搜出兩張屬於他人的信用卡及懷疑使用他人信用卡購買的五部手提電話，共約值六萬元。該女子涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「企圖以欺騙手段取得財產」及「盜竊」被捕帶署扣查。

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