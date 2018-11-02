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懲教賣物會周六舉行

2018-11-02 列印
■由在囚人士製作、以回收紅酒箱製作的貓架。
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　　懲教署第六十六屆秋季賣物會，周六（三日）上午十時四十五分至下午五時在赤柱監獄側足球場舉行，市民可免費入場。賣物會主題為「全懲展活力，同心建共融」，懲教署警衞犬隊及體育會龍獅隊、解放軍駐港部隊、民安隊、學界啦啦隊等亦將即場表演。

　　會場有攤位售賣囚犯製作的傢俬、木製擺設、文具、藤器、盆栽和手工藝品。入場市民更可品嘗由青少年囚犯製作的港式奶茶和糕點，分享他們餐飲服務訓練的學習成果。

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