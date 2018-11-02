﻿「黑膠碟養父」愛收藏 ﻿﻿擁有超過30萬張唱片﻿

復古風當道，黑膠唱片被視為生活品味的象徵，重新得到廣大樂迷的支持。被譽為「黑膠碟養父」的Vinyl Hero店主歐德成（Paul），擁有超過三十萬張黑膠碟，是他花了大半生和無數金錢收購棄置的黑膠唱片而來的。他笑言花在黑膠唱片的錢，足夠在香港買五層樓，究竟是甚麼信念驅使他收藏？一切要由五十年前講起。



被譽為「黑膠碟養父」的Paul是越南華僑，一九五七年在越南出生，成長時期正值越戰爆發，美軍參戰，他自小收看美軍電視台及電台，聽過嬉皮士音樂及美國的搖滾樂後，深深被吸引，自此難以自拔，為黑膠唱片散發的獨特音質，以及背後散發的生活品味而着迷。其中一隊當時經常播放的樂隊常用圖案，日後甚至成為他店舖的標誌。



自來港後，他一直搜集黑膠碟，人棄他取，樂此不疲。不知不覺收集量就數以萬計，於是腦中湧現與人分享黑膠碟樂趣的念頭。於是在八十年代創業，於鴨寮街開檔擺賣二手黑膠碟，生意尚算可以。他夢想騎着熱愛的美國摩托車，環遊世界，再在世界各地採購各類黑膠碟，帶到自己店舖，分享給一眾黑膠愛好者。



可惜好景不常，一九八八年，CD開始盛行，帶領香港音樂及唱片行業達到高峰；對他來說，卻是一段難捱的黑暗日子。痛的不單是因為人們開始轉買CD，導致他生意淡泊，更是因為看着他們無情地將一箱箱的黑膠碟棄置到垃圾站。



他坦言：「黑膠碟對我嚟講係黑色嘅金，見到佢哋將一箱箱嘅寶物棄置，我好心痛。」於是，他毅然起行，將由Disco、電台及家居棄置的「寶物」收集起來，不惜斥下千金租下貨倉，收容這些「孤兒」，漸漸得到「黑膠碟養父」美名，成為真正的「Vinyl Hero」。



籲「收養人」勿三分鐘熱度



他在鴨寮街一擺便是二十年，直至在沙士後搬上惠康大廈，在這間約五百平方呎的店舖繼續他的音樂夢。不過，店舖只放着十分之一的存貨，三十餘萬張的存貨仍分散在數個貨倉之中，為維持租金，他又將最愛的摩托車變賣，坦言三十多年來，存放黑膠碟所用的租金，足夠買五層樓。



直至現在復古風泛起，黑膠迎來第二春，他表示現在來他店舖的人來自世界各地不同年齡層，數十年前轉玩CD的，也重拾興趣，甚至有千禧後的小妹妹來向他詢問張國榮、陳百強等的黑膠碟。現在玩黑膠花費不多，播放用的機最平只需數百，而他店中黑膠碟最平更只需幾十。不過，他希望年輕人不要三分鐘熱度，要好好愛惜每一張黑膠唱片。



面對未來，問到他初哀有沒有改變時，他不假思索回答沒有：「我鍾意嘅音樂類型，我嘅夢想一直無變，我仲有一口氣就會一直做，我擁有的黑膠碟好似擁有金礦一樣，希望我個女將來可以繼承我嘅金礦。」



