﻿鏡頭盡錄人生百態﻿ ﻿田師傅相簿說故事﻿

手執相機，山上靜待，天色驟變之際按下快門……這是風景攝影師田進福的日常。照片的意義，不僅於美景，還有拍攝過程中的酸甜苦辣，就如一本人生相簿，記錄了每個難忘攝影時刻，當中輝煌一格，被一幀入圍世界聞名旅遊攝影大賽照片所填充。田師傅現在打開相簿，以作品說故事。



本月初網上出現一幀記錄屯門山火的照片。有別於寫實新聞圖片，鏡頭呈現的起火山頭、煙霧和救援直升機層層交錯，有如一幅水墨畫。這偵唯美照片，原來出自三度入圍國家地理雜誌旅攝大賽的風景攝影師田進福之手。



現年六十歲、人稱田師傅的田進福，自出娘胎居於屯門鄉村，是土生土長「屯門仔」。山火當日，他在家中看見遠處青山煙霧瀰漫，化身突發新聞記者，拿相機趕至相鄰大廈三十四樓，以獨特角度記錄山火，當中可見鳥群在空中盤旋，不禁思考：「牠們是嗅到焦屍味道，還是為了被困火場的雛鳥盤旋？」



出色攝影師的相片，總能看出故事，細看田師傅的作品，構圖和意境獨特，看似攝影老手，他隨即搖頭：「我從事平面設計三十多年，近年才學攝影。」他將人生相簿翻至五年前，當時因準備到台灣旅遊，向朋友借了相機，計畫拍下旅程點滴，豈料對風景攝影着迷，開始借閱攝影書籍和參考大師作品，自學入門。



三度入圍國際大賽



「生於斯，長於斯」的感情，令田師傅對屯門景物有獨特理解，該區也成為其拍攝熱點，當中不乏滿意作品，例如某天冬日早晨，陽光輕灑，其鏡頭下的屯門輕鐵站，染成一片和暖橙紅，列車緩緩靠站，上班族匆匆橫過路軌，於是悠然按動快門，將屯門人上班一刻定格，既寫實，又動容，這相片為他帶來區內攝影比賽人民生活組冠軍。他笑說：「用心感受，就會發掘到好風景。」



奪獎是對攝影師實力的肯定，田師傅因而積極參加比賽。他打開一幀名為「霧鎖香江」的照片，畫面上的昂船洲大橋和葵涌碼頭貨船，在一片海霧中若隱若現；這張充滿朦朧美的照片，入選二○一六年國家地理雜誌旅遊攝影大賽，為港爭光。



一圖成名後，經常被人尊稱「田大師」，但他沒有因此自滿，依舊攀山涉水尋覓角度，其中昂船洲大橋是他最喜歡的景點，因此多番背着沉重的攝影器材，氣喘吁吁地徒步穿越叢林和墳場，登上青衣三支香山之巔，拍攝日出、日落和海霧瀰漫之下的大橋，「攝影需要幻想力，也要體力。」



由業餘邁向資深，田師傅去年又拍攝了濃霧下的昂船洲大橋，再度入選國家地理雜誌旅攝大賽，及至近月重回舊地，拍下海霧中的青馬大橋，照片中的橋面，被白茫茫的海霧遮蓋大半，有車輛從霧中駛出，有的卻步入迷霧。這偵「迷惘」作品，令田師傅第三度入圍該比賽。他訴說：「步入迷惘？走出迷途？我不知道，解讀空間留給大家。」



踏入六十歲，常被視為退下來的時刻，但田師傅的人生相簿，精采照片還在添加。



