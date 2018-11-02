﻿散戶怕輸不敢溝貨﻿﻿ 大鱷密謀打壓滙豐﻿

據新一期《東周刊》報道，上周五在中環一間證券行內，一班股民緊張地圍在股票機前，及實滙豐能否「死守」六十元心理關口。望着股價不斷下瀉，圍觀者開始怨聲載道。今次被指有份累滙豐大跌的對沖基金大鱷，更成為眾矢之的。



其中一位已退休姓黎女士，在滙豐七十至八十多元時分批買入。「退休有筆錢，諗住買嚟收息安全啲，點知愈跌愈多，激死我！」她怕愈撈愈輸，暫時不敢再溝貨。



本身屬「留歐派」的英國首相文翠珊政府，在英國國內腹背受敵。她提出建立暫時性「英歐關稅同盟」，將英國和北愛爾蘭保留在歐盟關稅同盟中，招來疑歐派炮轟實質是「無限期」留歐。



受政經不確定性打擊，英鎊慘遭拋售，英國樓市更持續降溫。根據英國統計局公佈的數據，八月平均樓價創下近五年最低升幅。單是滙豐的英國按揭業務表現，相信便難以獨善其身。



與此同時，歐盟與意大利就明年財政預算案僵持不下。歐盟已預警意大利債務沉重，加上銀行業脆弱，隨時一觸即爆。標普上周末已搶先將意大利的評級調低至「負面」。



而比意大利更大的計時炸彈，是歐盟第二大經濟體法國。上周歐盟率先警告該國明年的減債計劃未能符合雙方協定。種種跡象顯示，歐債問題隨時死灰復燃。超過三成資產來自歐洲的滙豐，難免首當其衝。單計今年上半年，其歐洲區業務已按年倒退超過八成。



公佈第三季業績前被沽空



南歐經濟飽受歐羅單一貨幣之苦，自一○年歐債危機後已接近天怒人怨的地步。今年五月，兩大「反歐」民粹派系五星運動和北方聯盟便在意大利大選中，贏取了過半數議席。



單是全球最大對沖基金橋水，今年便一度沽空高達二百二十億美元的歐洲股票，震驚金融市場，當中自然少不了大笨象滙豐。



滙豐本周公佈第三季業績前夕，上星期沽空比率異乎尋常地飆升，連續五日佔全日成交額超過五成，本月日均沽空比率亦達四成以上，遠遠高過今年平均不足一成八。



重錘沽空滙豐的橋水創辦人達利奧，現年六十九歲，坐擁逾一千四百億港元身家。七五年他創立橋水，三十年後成為世界規模最大的對沖基金。



今年正值金融海嘯十周年，上月達利奧又公開預言，兩年後全球會再次爆發金融危機。尤其是聯儲局連番加息收水，美股再升空間已極為有限，反而「風險與日俱增」，投資者應及早準備面對大冧市。



不過港人對滙豐始終有種莫名的情意結。上星期六十元關口告急之際，城中名人以至散戶築起血肉長城力撐大象。滙豐長期「粉絲」紀惠集團行政總裁湯文亮自爆上周四真金白銀入市掃貨，「晏晝買咗一百萬股！」



