﻿資助太陽板手續繁複﻿ ﻿學校擔憂維修費昂貴﻿

為配合上網電價計劃，新一份《施政報告》宣佈推出新措施，協助學校安裝小型可再生能源系統，包括支付相關安裝費用及提供技術支援等。有發展太陽能發電多年的小學校長坦言，近年部份機件逐漸老化，令產電效能減半，惟校方難以自行負擔高昂的維修費，憂慮新措施只資助新安裝太陽能電板的學校。



位於馬灣的中華基督教會基慧小學，早於十六年前在校園設置太陽能板，是首批太陽能供電的千禧小學。該校負責環保建設的劉振輝主任指，新計劃可協助更多學校安裝太陽能板，但憂慮已發展太陽能供電的學校未能受惠。



劉振輝續說，太陽能板一般壽命有十五年，該校早年安裝的太陽能供電系統逐漸老化，易變器、接駁組件等機件更出現損毀，令產電效能大幅下降，由於大部份太陽能板由中電提供，該公司定期到校為系統進行保養，惟因安裝年期增長，中電逐漸減少檢查次數。



系統老化 保養負擔增



十多年前已在天台安裝太陽能板的聖文德天主教小學，同樣面對欠缺維修支援的情況。該校副校長連雲龍認同，太陽能板在天台日曬雨淋，久而久之會出現損耗，惟因最早安裝的太陽能板屬並網系統，產電量很低，故令校方放棄維修，現時該系統只作教學示範，並無實際產電作用。



太陽能並網系統之外，該校在五年前自購六塊太陽能板，設立獨立裝置，並將產電儲存於電池內，為校內的水冷系統供電，連雲龍稱，為進一步節省能源，該校正計劃設置六十塊新太陽能板，並參加上網電價計劃。



除了欠缺維修支援，學校安裝太陽能板時，亦要面對繁複的申請手續。審批往往要花上數年時間，佛教榮茵學校校長杜家興不諱言，九年前申請環境及自然保護基金，一年後已獲批資助，惟因校方尋找承辦商時出現困難，加上政府審批過程繁複，最終要花近五年才完成安裝。



因此，杜家興建議當局設立一站式平台，為同期建成的學校提供參考方案，簡化申請及審批程序，他又認為，教師須提高環保教育意識，例如參加為期一日的培訓課程，掌握可再生能源系統的建設方法，協助學校安裝太陽能系統。



有份參與校園太陽能研究的浸大亞洲能源研究中心總監馬雅燕則指出，學校以往申請環境及自然保護基金時，往往需要與其他綠色項目競爭，獲批的資金亦有限。馬認為，政府帶頭發展「綠色學校」，可加速可再生能源的發展目標，讓公眾在日常生活中接觸到太陽能發電。



