為單親媽尋回電腦 「平凡師姐」獲嘉獎

仁心女警卓嘉瑜每天穿上警服，謹記助人為本的初心，以熱誠態度處理看似瑣碎的案件，例如為單親媽媽尋回平板電腦，保存愛子成長階段的寶貴片段。這位「平凡女警」感言：「一件失物的背後，可能有很多珍貴回憶。幫到人，就要幫！」



隸屬油麻地分區軍裝巡邏小隊第二隊、人稱「小瑜」的三十四歲女警卓嘉瑜，十月十七日在「油尖旺區卓越警務人員嘉許計劃」頒獎禮上領取嘉許狀，現場掌聲不絕。



「小瑜」步下頒獎台，接受《星島日報》專訪，表示兒時以「我的志願」為題目作文，從未提及希望加入警隊，及至大學畢業任職文員一年後，感覺白領儷人生活苦悶，她思考多時，認為警察是理想職業，於是投考，○六年通過艱苦訓練成為警員，先後任職巡邏小隊、機動部隊等六個部門，期間處理了不少瑣碎案件。



「幫到人就要幫」



「小瑜」憶述，近月某夜，一名的士司機前來報案室，交出車廂上拾獲的平板電腦，表示沒法找到乘客，她查看發現，電腦雖處於開啟狀態，但須輸入密碼才能查看資料，無從聯絡失主。苦惱之際，「小瑜」發現屏幕接連彈出收到電子郵件的通知訊息，當中部份顯示的電郵地址，似以手機號碼組成，於是靈機一觸，撥打這些號碼，結果順利撥通，隨即查問對方是否剛剛發送電郵，以及發送對象的聯絡方法，一小時後終成功找到失主，對方趕抵警署取回平板電腦時，表現異常激動。



「小瑜」細心傾聽，獲悉失主是單親媽媽，與七歲兒子相依為命，兒子成長階段所有相片和影片，均儲存於平板電腦，而且沒有任何備份，丟失的低落和尋回的喜悅，不言而喻。同樣是媽媽的「小瑜」，聽罷兩眼通紅：「將心比己，能不感動嗎？」



加入警隊，不僅讓「小瑜」找到人生目標，也為她帶來幸福家庭。她笑說，○六年通過警校訓練畢業後，被分派到長沙灣警區軍裝巡邏小隊，不久與早兩屆入行的同隊「師兄」邂逅，兩人雖無「拍拖更」上街巡邏，下班後馬上手牽手，相戀一年多後共諧連理，其後育有兩名兒子，家庭生活愜意。



對比「小瑜」日前領獎一刻，與十二年前成為新紮師妹的相片，發自內心的慈祥笑容，伴隨深深的酒窩，同樣掛在臉上，因為助人為樂的初心，始終未變。



