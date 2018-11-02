﻿直通巴士界打工王 抓緊大橋通車機遇﻿

陳宗彝因早前港珠澳大橋通車頻見報，身為中港通集團有限公司董事總經理的他，對跨境直通巴的認識，行內數一數二。○三年陳宗彝棄高薪厚職，乘內地自由行涉足直通巴界，即打響名堂，幾年後公司被競爭對手收購，他由老闆變回打工仔，卻始終留在這行業，見證起起跌跌。昔日一名廉租屋小子，肯捱肯拼，創出一番事業，或許有人以為他只是一名「巴士佬」，但他的經歷說明了，碰上機遇並非必然，更重要的是懂得把握。







跨境巴士站每日有逾百班跨境直通巴開出開入，全都是中港通旗下的巴士。十年前，陳宗彝選址圓方開設巴士站，是看準了日後西九高鐵站落成，一個巴士站，看得出陳宗彝對這行業的熟悉。但原來他是「中途出家」。八十年代末於理工修讀銀行學，陳宗彝畢業後做過金融、傳媒發行等行業，畢業只不過三年，他已年薪五六十萬元。



「沙士」後闖跨境市場



童年家境清貧的陳宗彝，家住廉租屋，貧窮令陳宗彝自小已經很「捱得」：「即使怎辛苦，也都好過以前，每天都比以前更好。」當年在物流公司任營運經理，陳宗彝沒有坐在辦公室歎冷氣，反而走到前線幫司機上落貨，還整頓貨車出車安排，讓貨倉門口不再大塞車。後來，他轉到一家旅遊公司出任副總經理，是他首次接觸直通巴界別，當時的他幫公司由只有十二輛車，發展至成為行業龍頭。然而風光背後，與內地交通部門的角力卻吃力非常，因當地不少交通工具營辦商是由國企營運，「就像球證和球員都是他的人，你一入球，他便趕你出局。」



陳宗彝憶述，當年公司開辦香港至台山路線，大大影響當地船公司生意，當地部門於是對直通巴訂出諸多限制，他便拉隊北上抗議：「當年我是學生會會長，習慣了發聲爭取。」豈料當局把隨行的記者拘捕，陳宗彝知道強硬不來，改為說之以理，以直通巴帶動當地工業和旅遊發展為理據，成功說服當局。



一轉眼做了九年，○二年陳宗彝被挖角到房地產界，偏偏遇上沙士，樓市大受打擊。但有危便有機，○三年內地開放自由行來港，陳宗彝知道機不可失，四處找投資者集資，做跨境直通巴生意。最終集得約八百萬元股本，陳宗彝成功向銀行借貸逾一億元，「因為我的報告書寫得很好，當時已寫了港珠澳大橋的發展，屆時產業將由深圳轉移到珠海，直通巴一定做得到。」結果一如他所料，中港通一炮而紅。



然而一五年政府將深圳居民「一簽多行」改為「一周一行」，卻為中港通帶來沉重打擊，當年陳宗彝唯有馬上轉型，利用巴士在周一至周五接載跨境學童，周末才服務旅客，帶領公司渡過難關。



中港通經歷過兩次收購，最近一次發生在一○年，其競爭對手冠忠巴士以約三億元將其收購，中港通成為冠忠附屬公司，由陳宗彝繼續管理。



