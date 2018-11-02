﻿安老位不加反減﻿ ﻿院舍升級拖字訣﻿

新一份《施政報告》提出於未來五年增購五千個甲一級安老宿位，以增加資助宿位。業界形容，發展步伐相當進取，買位規模屬有史以來最多，雖然近年行內合併收購院舍的動作頻頻，惟欲達標有不少隱憂。剖析其因，行內人坦言絕非所有甲二級宿位皆可過渡為甲一，不少財力較弱的院舍礙於人手、牌照等因素，升級恐將倒蝕，故至今實行「拖字訣」等被淘汰，再者近年亦將有院舍因租約、收地等問題而結業，可預視五年內的宿位數量隨時出現「不加反減」的窘況。



安老服務需求及商機龐大，吸引大財團踩入市場。香港安老服務協會主席兼多家安老院負責人李輝坦言，兩年多前開始有兩三家本地公司及內地財團向其招手，提出收購她旗下數家安老院舍，與此同時，新世界集團已宣佈開辦安老院，故她預視日後本港將有更多宿位由外行人投資。



升級成本壓力大增



即使商界對投資安老服務的意欲高，惟安老業界觀乎五年五千個宿位的目標，仍見有追數的隱憂。香港買位安老服務議會主席謝偉鴻不諱言，一年增購一千個宿位的發展規模進取，屬歷年最高，以往政府每年只「擠牙膏式」開放配額，近年亦無大量加購，有的院舍非按照買位規格而設，如今升級有困難。



李輝表示，買位計劃自九八年推出至今，私院現時提供八千八百個資助宿位，隨着政府數次推動甲二級院舍升格甲一，前者比例由最初的六成，逐步跌至兩成，目前甲二級宿位約有二千個，惟當中不少院舍受制於人手、牌照等先天因素而不欲升級。



李解釋，部份規模較細的買位院舍，全院宿位只得二十至六十個，其中買位宿位更少，若申請成為甲一級院舍須聘請護士及物理治療師等專業人員，令院方「計唔掂數」，她又指，有院舍無升降機，就算有意升級亦不符合新牌要求。



有「老人村」之稱的古洞石仔嶺花園，現有十五所私營安老院，其中六所屬買位院舍，提供約三百個資助宿位，惟因配合新界東北新市鎮發展，區內安老院未來數年須陸續遷出。石仔嶺安老服務聯會項目總幹事蔣月蘭不諱言，政府計劃分期清拆石仔嶺，卻未有充份考慮如何無縫交接，令區內有甲二級買位院舍未敢投資提升服務，遑論升級至甲一級院舍。蔣認為，政府在五年內增加五千個買位，另一邊廂又清拆現存的買位安老院，是轉移視線的做法。



業界相信甲一級院舍為未來趨勢，轉型始有活路，故近五年行內合併及收購活動頻繁。李輝知悉，有多家較有財力的小型院舍負責人決定合併，組成為二三百個宿位的大型院舍，反觀至今未有動作的院舍，多數已採取放棄態度。熟悉安老院收購事宜的業界也指，宿位不足六十個的甲二級院舍沒甚營運價值，加上近年細院加租壓力大、結業機會高，故業界收購意欲低。



