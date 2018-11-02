﻿科學家劉雲輝自問不是神﻿ ﻿「機械人暫不能取代人類」﻿

中大天石機械人研究所所長劉雲輝稱得上是國際級的機械人科學家，但他自問不是神，沒有神來之手，創造一部能與人類匹比的機械人。如今躋身機械人研發領域著名學者地位的他，出身湖南農民家庭。大學裏一個關於機械人講座，令這位鄉下仔遇上國際著名機械人專家有本卓，人生從此海闊天空。



醉心研究的劉雲輝，多次獲得國際專業期刊和國際會議優秀論文獎，發明專利逾二十多項，專門製作醫療及工業用途的機械人。機械人科技一日千里，漸成為人類的好幫手，有人預期假以時日甚至會取代人手，威脅着勞動階層的飯碗，劉雲輝笑笑說：「機械人要真正取代人類還有很長的路要走，或需至少三十年，因為人的腦袋是很複雜的；而且人的雙手特別靈巧，完全模仿人類並不容易。」



破格獲日本研究所羅致



回想當初，劉雲輝仍是湖南張家界一個農民家庭的兒子，憑着驚人的記憶力，高考問鼎全縣狀元，順理成章考入北京理工大學。他機緣巧合出席大學一個講座，首次聽到「機械人」一詞，眼界大開，「那個年代，日本精於研發工業用的機械人。」內心自此萌生要到日本求學的夢想。



待本科畢業後，八六年他赴大阪大學攻讀碩士課程，幸運遇上國際著名的機械人專家有本卓教授。這位恩師令他茅塞頓開，因為研究成果出眾，九二年破格獲日本國立電子技術綜合研究所羅致，劉雲輝自豪地說：「是日本第一批外國公務員。」



月還是故鄉圓，九五年他放棄日本薪高糧準的工作，到中文大學出任機械與自動化工程系教授，九八年研製出他首部機械人。



成功的研製需要天時、地利、人和配合，當時的機械人雖然製作成功，卻不是對的時侯面世，但劉雲輝不言棄。做科學，理論以外還要有一顆克服難題的決心；機械人製作是研發也是教人做人，他透過寫程式教白紙一張的機械人解決難題，趣味之處莫過於此。



製造無數機械人，最滿意的機械人始終在他腦內構思中，他笑言：「二十年後我走了、走不動、退休了，希望能有部機械人來照顧我就好了。」然而，陪他走人生下半場的伴，劉雲輝毫不猶豫說：「當然是揀人！」說罷哈哈大笑起來。



