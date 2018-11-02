﻿受惠港珠澳大橋開通﻿ ﻿澳門全方位「升呢」﻿

全球最長跨海通道「港珠澳大橋」上周三正式啟用，吸引大批三地居民透過自駕、乘搭巴士等方式見證歷史時刻。這條造價超過一千二百億港元的大橋，由三地政府共同投資興建，有指當中夾錢最少的澳門，回報反而最為顯著，更可藉這項重大基建而全方位「升呢」。



據最新一期《東周刊》報道，由上世紀一九八三年開始提出、○九年動工興建的港珠澳大橋，經過九年時間打造，終於啟用。形容大橋為「國家工程、國之重器」的國家主席習近平，上周二主持開通儀式後，這條長達五十五公里，全球最長的跨海通道，隨即於翌日早上九時，在香港，澳門及珠海同步通車。



吸納歐美旅客



三地居民爭先見證這座世紀基建，以及帶來的新過關模式。首位由澳門邊檢大樓進入珠海的市民程先生說，新的「合作查驗、一次放行」過關模式十分方便，只要先後出示身份證及回鄉證，依次走過「三門自助通道」，大約二十秒完完成離澳和入境內地手續。



政界人士稱，港珠澳大橋當年興建原意，是將粵西地區的工業產品經大橋直達香港再轉口外地；而澳門角色比較邊緣化，故此「夾錢夾最少」。以總造價約一千二百億港元計，澳門投資比例佔百分之十二點五九，推算金額約一百五十一億元。



時至今日澳門透過大橋可以獲得的回報，反而最顯著，有利於各方面發展，讓澳門全方位「升呢」。本刊走訪澳門各行業代表，他們都對大橋商機充滿憧憬。澳門旅遊業工商聯會理事長凌世威表示，大橋通車後由香港機場乘車前往澳門，不足一小時可達，可望吸引更多乘長途機到香港的歐美旅客，順道過澳門旅遊。



現時港珠澳大橋澳門邊檢大樓外，設有六間博企聯營的接駁巴士站，免費接送大橋旅客到新口岸的港澳碼頭或氹仔北安碼頭，他們再按需要搭發財巴去不同博企酒店。澳門大學工商管理學院副教授蕭志成分析，大橋開通初期對刺激博彩收益未必立竿見影，但由於當局一直鼓勵博企傾向更多元化及發展非博彩業務，他相信隨着大橋引來的客流愈來愈多。



但隨着大橋通車，外國旅客經由香港前往澳門就大為方便，展覽的器材、用具等，物流所需的時間和成本亦大大减低。何海明說：「過往運送展具多數靠船，需時三日；澳門無深水港，參展商要訂船出海去貨船接貨，費時失事。如果使用大橋，展覽用具一天便到。」







