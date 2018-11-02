﻿「茶先生」開幕即惹官非﻿ 老闆不怕同行名店打擊

坐落於銅鑼灣港鐵站對面，人們只要從港鐵站出來，便可以見到的「MR.TEA 茶先生」，是一間主打清新水果茶和芝士奶蓋茶的茶飲專賣店。僅僅開業四個月已大獲好評，顧客特別喜歡小店提點最佳的飲用方法，味道媲美不少名店。但創業不止要付出不少汗水，小店開業數月，即被指竊取別店商業秘密，更惹上官司。記者︰劉曉曦



現年二十七歲持碩士學位的店主林品希先生（Elvis），畢業後任職金融證券業約兩年，開茶飲店，因他在金鐘上班時，發現茶飲店日以繼夜、風雨不改地有人龍，而茶飲店大多數是台灣「過江龍」，缺乏香港品牌，認為此為創業商機。



Elvis與表弟黃鴻今年六月起一同經營「MR.TEA 茶先生」，Elvis每日下午七時完成工作後，便會到位於銅鑼灣的「茶先生」打理生意，當「茶先生」在晚上十一時半關店後，Elvis與表弟便會到油麻地果欄選購翌日所需的新鮮生果，每天「直踩」至凌晨三時。Elvis亦笑稱，「唔趁後生努力，咁幾時努力啊。」



只盼以品質贏得名聲



開創一個香港本土品牌，沒有歷史和知名度，競爭力亦低，只能靠「就腳」的店舖、質素及多元化取勝。比起其他大型店舖以「沖粉」形式製作飲料，「茶先生」則以茶葉萃茶，推廣健康飲茶文化。



經營觀塘開源道「HEERETEA 東喜茶」分店的店主林穎彤，是Elvis的親妹妹。她於本年被廣州喜茶餐飲管理有限公司入稟區域法院，控告她把「HEERETEA 東喜茶」的飲料原料及秘方和經營模式，透露給其哥哥林品希，屬違反合約條款，而合約指明「HEERETEA 東喜茶」分店店主應對各種規章制度、經營模式、政策等商業機密保密，未經原告同意不得向第三者洩露。廣州喜茶指其哥哥於今年六月開設「MR.TEA 茶先生」，與「東喜茶」的運營模式、業務系統及售賣產品一模一樣。



林穎彤曾承認，哥哥曾到其店舖幫忙收銀數天，但指自己控制不了他自立門戶的意願。Elvis則指自從兄妹二人各開茶飲店後，亦甚少提及公司事宜，指妹妹未曾洩露任何「商業機密」。Elvis指，「其實我唔擔心廣州喜茶會告我，因為我哋冇做過」，又指「我覺得佢哋（廣州喜茶）主要想打擊我哋（茶先生）品牌形象」。Elvis表示其店舖所售賣的飲料味道與「東喜茶」的大不相同，而且其店舖售賣如「火山奶茶」等原創飲料「東喜茶」亦沒有。但無論外賣茶飲界日後發展如何，相信品質才是顧客所注重的因素。



