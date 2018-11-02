﻿淘寶深水埗輕易買到﻿ ﻿無人機干擾器存隱患﻿

旅遊發展局原定在上周六的美酒佳餚巡禮上，於維港上空安排過百架無人機表演，惟活動開始不久，無人機已不成隊形，部份更不按指示飛走，令表演煞停。事後旅發局引述表演承辦商表示，在正式表演前一分鐘，附近出現很強的電波頻率，令原有的電波被遮蓋或不穩定，無人機受到外來干擾，以致無法接觸已編排的信號。意外揭示無人機隱患，事實上，可干擾無人機的儀器，竟在港公然有售。



通訊事務管理局辦公室日前在深水埗進行突擊執法行動，兩名無線電商涉嫌銷售非法無線電干擾器，行動中檢獲六台懷疑非法器具，另有兩人被帶返警署調查。《星島日報》記者再到深水埗鴨寮街一帶視察，發現商販態度已明顯變得謹慎，得知記者欲購買干擾器後，不少人斬釘截鐵表示買賣行為均屬違法，更斷言「全港都無得買（干擾器），你要返大陸東門找。」



送貨到港 網店稱海關不查



記者於網購平台淘寶搜尋「無人機干擾器」，輕易尋獲數十個結果，售價約數百至過萬元不等。其中一款售一萬五千元人民幣的便攜式無人機干擾器，賣家聲稱可干擾一公里內無人機的GPS衞星定位及WiFi訊號，強制無人機着陸或返航，「大陸海關買的都是我們兩公里的（款式）。」賣家更表示產品可快遞到港，直言海關不會扣查，「國外、中東都賣過。」



香港無人機航拍會創會人周亦樂指出，業界早知悉深水埗及網上平台有售無人機干擾器，主要原理是干擾無人機用以定位的GPS系統及連接遙控器的WiFi系統，「便宜的款式只能干擾短距離，如數十米內的無人機；有些無人機干擾槍，範圍則可達一至兩公里，要數萬元一把。」



他表示，可干擾GPS訊號的干擾器一般用作反追蹤裝置，如汽車裝上干擾器後，即使再被裝上追蹤器，亦可防止行蹤曝光。香港航拍總會創會會長唐思耀則指，部份考試場地為防止考生使用通訊設備，會裝設干擾器阻截無線電波訊號。惟唐思耀指，一般而言有關場地須事先向政府當局申請，取得批准，方能裝設干擾器，「有些父母亦可能會自購干擾器在家中使用，禁止子女使用電子器材，但他們有沒有申請我不敢說。」 雖然干擾器為無人機帶來危機，但香港無人機飛行俱樂部協會會長黃雍盛認為，由於無人機使用公眾頻譜，使用期間，受到更強力的外來訊號干擾，屬可預計的風險。



