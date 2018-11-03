﻿一手捧紅李小龍成龍 創影壇傳奇 鄒文懷離世

被譽為香港電影業先驅、嘉禾電影創辦人鄒文懷逝世，終年九十一歲。鄒文懷好友蔡和平相信，他彌留時，其女兒應陪同在身邊。曾為邵氏行政總裁的鄒文懷，離職後創立嘉禾電影，一手捧紅了李小龍，之後到許冠文、許冠傑兄弟，其後與成龍、洪金寶等藝人合作，多年來製作眾多令影迷難忘的作品。



鄒文懷一九二七年在香港出生，原名鄒定鑫，籍貫廣東潮州大埔縣，為前任嘉禾集團主席兼執行董事。鄒文懷最近一次現身公開場合，是去年十一月為金牌經紀人陳自強的喪禮扶靈，當時精神不錯，他退休後深居簡出，近一年未有公開露面。



鄒文懷在電影界地位卓越，一九八八年獲特區政府頒發金紫荊星章，二○○八年獲香港電影金像獎終身成就獎。與鄒文懷相識近五十年的電視製作人蔡和平指，他成功將香港電影衝出國際，令香港電影於國際間更有地位。蔡和平一九七一年帶李小龍現身電視節目《歡樂今宵》，同年鄒以高薪簽下李小龍，之後拍電影《唐山大兄》大賣。蔡和平透露七二年至七三年間，他跟鄒文懷及李小龍經常見面。



劉華感謝前輩鼓勵追夢



藝人劉德華表示，曾因賓主關係，與鄒文懷見面時也不敢多說話，直至後來與資深電影人陳佩華合作，才與這位前輩關係密切起來，逐漸成朋友。他憶述，當初拍攝《桃姐》時，鄒提醒要放任的去追夢，但追夢時可丟了夢，別丟了自己。對於他的離世，劉德華深感不捨，表示願他一路好走。



鄒文懷年輕時就讀香港聖士提反書院，一九四九年上海聖約翰大學畢業。投身電影界前，他曾在《英文虎報》任職體育記者，其後任職美國新聞處主持美國之音。一九五九年加盟邵氏集團，其後擔任邵氏兄弟公司行政總裁，在職期間成績彪炳，為邵氏作出了很多貢獻。



早年獲邵逸夫器重



可惜「一山不能藏二虎」，據說邵逸夫的紅顏知己方逸華入主邵氏後，形勢轉變。鄒文懷於七○年離開邵氏後，與何冠昌、蔡永昌及梁風共同成立嘉禾公司，建立他的電影王國。七十年代後，嘉禾與雄霸影壇的邵氏互相爭拚，鄒文懷找來外資，由王羽夥拍「盲俠」勝新太郎拍攝《獨臂刀大戰盲俠》，票房賣個滿堂紅，令嘉禾打響頭炮，是香港合拍片始祖。



創嘉禾打造功夫明星



嘉禾至今融資並製作了六百多部電影，七一年邀請李小龍加盟，七二年由李小龍主演的《唐山大兄》大賣，成功捧紅了一代香港武打巨星，但七三年李小龍猝逝，令嘉禾陷困境。其後許冠文和成龍陸續加入，掀起許氏三兄弟喜劇片和新功夫片熱潮，令嘉禾興旺。



成龍憑嘉禾的《警察故事》，奠定國際巨星地位，他二○一六年拿奧斯卡終身成就獎時，第一個感謝的人就是鄒文懷。此外，鄒文懷亦提攜了無數演藝明星包括洪金寶、元彪、李連杰、張曼玉、梅艷芳等。