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﻿風流兩段情　兩兒「獨立有成就」

2018-11-03 列印
■鄒文懷提攜了無數演藝明星包括洪金寶（左）、成龍（右二）和元彪（右）等。
■鄒文懷彌留之際，女兒鄒重珩（左）一直在旁。圖為鄒文懷伉儷及女兒出席第十三屆亞太電影博覽會時合照。
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　　一代電影大亨鄒文懷育有一女兩子，元配為袁曦華，另有一段婚外情，情婦伍淑芳是《良友畫報》創辦人伍聯德的繼女，亦是香港一份晚報的記者，是五十年代末的女作家，筆名「藍茵」。二人邂逅時，女方已經結婚，但在鄒文懷的熱烈追求下終與丈夫離婚。後來伍淑芳被安排到邵氏宣傳部工作，並先後於六○及六三年誕下私生子鄒重玨及鄒重璂，在她誕下幼子後數日，袁曦華亦於同一醫院誕下女兒鄒重珩。

　　四年後，伍淑芳因病離世，一對孤雛由姨媽楊潔芳照顧。她的喪禮也是在楊潔芳幾經哀求下才能用上「鄒府治喪」。有指鄒文懷雖有支付生活費，但鮮有探望小兄弟，後來終親口證實私生子關係。

　　一對私生子各有所成，哥哥重玨在美國任職土木工程，弟弟重璂則創立「天一醫療機構」，被鄒文懷稱讚「獨立有成就」。

　　鄒文懷與袁曦華經常有影皆雙，女兒鄒重珩經常陪伴現身公開場合。重珩畢業於美國史丹福大學電影碩士，曾一度接掌嘉禾，可惜後繼無力，公司每下愈況，鄒文懷遂○七年宣佈退休，將一手創辦的嘉禾賣盤。
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