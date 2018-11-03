貿戰現曙光恒指飆1070點 創10年來最大點數升幅

美國總統特朗普與中國國家主席習近平互通電話，消息指，特朗普有意於本月稍後舉行的二十國集團峰會（G20）上，與習近平達成中美貿易協議，中美貿易戰看見曙光，利好大市。香港與內地股市受影響勁升，恒指收市報二萬六千四百八十六點，升一千〇七十點，創七年來最大單日升幅，大市成交額逾一千七百億元，三日累升一千九百點；國指則升四百〇八點，報一萬〇六百八十七點。
騰訊領漲升近一成
藍籌股全線升。股王騰訊（700）領漲，股價升穿三百元大關，一度觸及三百〇三點八元，收升百分之九點二九，報三百〇三點六元，為七年最大升幅，成交逾一百九十九億，居成交榜榜首，貢獻恒指二百一十四點，三日累升五十一點四元；萬洲國際（288）飆百分之十三點六四，收報六元，成為升幅最大藍籌；表現最差藍籌為中移動（941），仍升百分之〇點一四，收報七十四點〇五元。
航空股跑贏大市，南航（1055）勁升百分之十三點二一，收報四點九七元；東航（670）亦升百分之十二點六四，收報四點九九元；國航（753）升百分之十二點四四，收報七點三二元。
訊匯證券行政總裁沈振盈表示，日前期指結算前被沽至約二萬五千點，市場看淡大市，而特朗普與習近平對話，並指會在G20討論，更傳出正在起草中美協議，顯示中美貿易戰有緩和跡象，故令市場向好。
至於中美貿易戰稍見緩和，升勢又會否持續，沈振盈認為市場仍存在不明朗性，要視乎資金對後市的看法，他指貿易戰並非持續跌市的主因，而是因為美國「收水」令資產價格上升，除非美國重推量化寬鬆，否則較難逆轉市場頹勢。而騰訊方面，他認為騰訊升跌與貿易戰關係不大，亦未見騰訊可以扭轉目前形勢。