運輸署副署長李萃珍表示，留意到上周末旅客出行時段集中，不少旅行團的旅客都會乘搭「金巴」，造成大批旅客輪候排隊。署方與業界商議後，將採取臨時措施，紓緩大排長龍的情況，包括「金巴」的數量將由原來的一百二十輛增至一百三十八輛，亦會臨時多租二十至三十輛直通巴士，令「金巴」數目增至一百五十輛，提升運載能力。
此外，運輸署聯同旅議會及直通巴士業界，訂定團體預訂跨境服務，預料在周日傍晚四時半至九時，一小時內提供二十四班跨境直通巴士，接載旅行團往珠海。旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，直通巴士能起分流作用，因旅客離開香港口岸大樓後，左邊是金巴上車位，右邊則是直通巴士，有助減少旅客在同一位置輪候上車。
香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，由於內地赴港旅行團無旅遊巴直達，因此出現大批團員與散客迫「金巴」的情況，又指今明兩日會有接近一萬四千名內地旅行團旅客訪港，呼籲專門接待內地旅行團的旅行社，盡快預訂直通巴士服務，避免旅客苦候「金巴」的情況再度發生。
業界稱跨境巴數量不足
香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，市民等候「金巴」時間長，主要因為使用大橋的跨境巴士數量不足引起，促請「金巴」添置更多新車，徹底解決供不應求的問題。港珠澳大橋穿梭巴士有限公司董事長張廣友表示，會因應實際需求調整單、雙層巴士比例，而最近亦額外新聘五十四位司機。