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﻿高級警員殉職﻿﻿一哥感到痛心﻿

2018-11-03 列印
■盧偉聰表示，警務工作充滿危險及不確定性，冀藉紀念日向多年來殉職的同事致以最崇高的敬意。
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　　警方昨日舉行紀念日，悼念因公殉職的警務人員。警務處處長盧偉聰致辭時指，警員執勤期間經常身陷險境，生命隨時受威脅，但從不畏縮、以服務為本，維護香港的安全和穩定。他提到今年三月，高級警員林海雲因處理一宗交通意外時不幸殉職，表示警隊上下都感到非常痛心。

　　警隊紀念日昨日假位於灣仔的警察總部舉行，在紀念儀式上，盧偉聰表示，警務工作充滿危險及不確定性，冀藉紀念日向多年來殉職的同事致以最崇高的敬意，因他們克盡厥職，最終為服務香港市民而犧牲寶貴的生命；又指香港警隊的優良傳統使其成為世界上其中一支最優秀的執法隊伍，相信這些傳統會薪火相傳。

　　警隊三部榮譽名冊，共記錄三百六十九名殉職警員及輔警名單。

　　盧偉聰致辭後，警察樂隊奏起《最後崗位》，在場近百名警務人員默哀兩分鐘，紀念所有殉職警務人員，最後由盧偉聰、楊祖賜及各警隊代表，分別於名冊下獻上花圈。



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