警隊紀念日昨日假位於灣仔的警察總部舉行，在紀念儀式上，盧偉聰表示，警務工作充滿危險及不確定性，冀藉紀念日向多年來殉職的同事致以最崇高的敬意，因他們克盡厥職，最終為服務香港市民而犧牲寶貴的生命；又指香港警隊的優良傳統使其成為世界上其中一支最優秀的執法隊伍，相信這些傳統會薪火相傳。
警隊三部榮譽名冊，共記錄三百六十九名殉職警員及輔警名單。
盧偉聰致辭後，警察樂隊奏起《最後崗位》，在場近百名警務人員默哀兩分鐘，紀念所有殉職警務人員，最後由盧偉聰、楊祖賜及各警隊代表，分別於名冊下獻上花圈。
被譽為香港電影業先驅、嘉禾電影創辦人鄒文懷逝世，終年九十一歲。鄒文懷好友蔡和平相信，他彌留時，其女兒應陪同在身邊。曾為邵氏行政總裁的鄒文懷，離職後創立嘉禾電影，一手捧紅了李小龍，之後到許冠文、許冠傑兄...
2018-11-03
重慶萬州周日發生巴士墮長江意外，搜救人員至今打撈出十三具遇難者遺體。當局周五召開記者會交代調查結果，指事發前一名女乘客因過站未有下車，與司機發生爭執，雙方其後打鬥，導致巴士失事墮江。 當局根據調查指，劉女原應在壹號家居館站下車，但因道路維修，涉事的二十二號線巴士改道而行，四十二歲姓冉司機曾提醒受影響乘客改站下車，當時劉女未有理會。直至巴士駛過目的地後，劉女才驚覺「坐過站」，向司機要求下車，由於附近並無巴士站，司機拒絕停車。劉不斷出言指責司機，司機曾多次轉頭與劉女解釋，雙方因此爭執，相互有攻擊性語言。 至十時零八分，巴士駛至萬州長江二橋距南橋頭三百四十八米處時，劉女手持手機擊...
2018-11-03
美國總統特朗普周四表示，他正認真考慮提名國務院女發言人瑙厄特（Heather Nauert），接替黑莉為美國駐聯合國大使。他會很快作出決定。特朗普在白宮會見記者，宣佈改變移民政策的計劃時，透露這項消息，說：「我正在認真考慮她。她是一個非常出色的人，和我們工作一段長時間，一直以來都支持我們……我們可能會於下周作出決定。」不過，他補充說：「雖然瑙厄特是熱門人選，但還有許多人希望出任這份工作。有許多很棒的人。」 當被問到瑙厄特是否會出任這個新職時，白宮官員回應道，正在考慮中。另一名消息人士透露，瑙厄特在候選名單中的很高位置。 四十八歲的瑙厄特曾經從事新聞工作，在霍士新聞台做主播和...
2018-11-03
西九龍地段生活配套齊全，交通便捷，加上毗鄰近期啟用的高鐵西九龍站，受不少用家垂青。是次介紹樓齡僅五年的御金‧國峯，現正有罕有相連大戶放售，面積2139方呎，向正南眺海景。據悉，業主曾以800萬元裝潢全...
2018-11-03
騰訊（700）參與投資的內地首間互聯網民營銀行微眾銀行（WeBank），部份股權在淘寶拍賣。該行估值增至約1470億元（人民幣，下同）。 淘寶司法拍賣平台顯示，上海市第一中級人民法院，將於12月3日開始，進行公開網絡司法拍賣活動，拍賣光滙石油（933）在深圳前海微眾銀行的1260萬股持股。拍賣協議價及起拍價4.41億元，每股35元。內地傳媒報道，按此推算，微眾銀行目前估值為1470億元人民幣。 股權遭放上淘寶拍賣 拍賣原因是光滙石油持有微眾銀行1.2億股股權，被上海市高級人民法院查封，查封期限至2021年1月29日止。報道指出，光滙石油是微眾銀行發起人兼第四大股東，...
2018-11-03
阿仙奴前鋒奧巴美揚和利物浦射手穆罕默德沙拿可以盡情數胡，全因彼此身後都有可靠的男人在中場掃蕩，前者有盧卡斯托拉拿支援，沙拿亦有法賓奴泰華利斯幫忙。今晚英超槍手主場激戰紅軍，兩軍非洲神鋒和無名英雄交手勢難分高下，可敲和。 （Now621台周日凌晨1:30直播）
2018-11-03
Aeon由即日起至11月11日推出季度大減價，貨品種類繁多，Zoey特別為大家精選慳得最多的家電、廚品及寢具，讓各位精明主婦入筍貨。 家電價格高昂，遇到折扣價，分分鐘可慳過千元，像今次Aeon推出的季...
2018-11-03
無線（TVB）年度盛事《2019無線節目巡禮》昨晚在電視城舉行，全台190名藝員盛裝赴會，應屆視帝王浩信和視后唐詩詠獲安排站第一排中間位置；胡定欣和前緋聞男友陳展鵬大方表示，雙方碰頭有打招呼及傾偈，展...
2018-11-03
美國「炸彈郵包」疑犯落網，是個狂熱的特朗普支持者，他崇拜特朗普，把特朗普的頭像貼在自己的汽車車身上。 之前因為「炸彈郵包」的出現，弄得美國人風聲鶴唳，後來發現這些所謂的「炸彈郵包」，因為裝置都沒有完成，不會爆炸，只是嚇嚇人的「詐彈」，人們才放了心，這次收到郵包的全是特朗普的對頭，從政客到明星藝人，數量眾多，變了一場很大的惡作劇。 在抓到疑犯前曾猜測，這種惡作劇可能是特朗普支持者做的，以宣洩對反對特朗普者的不滿。也可能是特朗普對頭做的，以此嫁禍特朗普，給他添麻煩。 結果，雖然抓到了疑犯是特朗普的支持者，但因為他的愚蠢，令他的偶像比被對手嫁禍還要尷尬，可見自己人壞起事來，比敵人...
2018-11-03
明日是一年一度的莎莎婦女銀袋日，當日每位入場人士均可獲贈「莎莎婦女銀袋日紀念襟針」乙個，襟針以多組半圓形圖案勾畫出馬頭造型，突顯「莎莎婦女銀袋日」時尚、高雅與美麗結集一身的傳統。禮品派送至第五場開跑前...
2018-11-03