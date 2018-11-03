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暈一暈墮軌 少年大難不死

2018-11-03 列印
　　港鐵東鐵線昨日發生墮軌意外，一名穿着校服的十四歲姓袁男生，昨晨八時許，在太和站二號月台候列車期間，疑突然頭暈不適失平衡跌落路軌，幸當時未有列車駛入月台，事主僅手部擦損輕傷及清醒，月台其他乘客見狀立即通知港鐵職員。

　　職員得悉後通知車務控制中心報警及按動月台緊急掣暫停列車埋站。事主其後由乘客及職員合力協助救返月台，並由接通知趕抵母親陪同送院治療。

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