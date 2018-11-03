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習近平向金庸致哀　慰問親屬

2018-11-03 列印
　　一代武俠小說泰斗「金庸」查良鏞日前離世，終年九十四歲，名人好友都向查良鏞致上哀悼及敬意。國家主席習近平對查良鏞逝世表示哀悼，對其親屬表示慰問。中聯辦在網頁發表有關消息，指主任王志民昨晚曾到查良鏞家中，向他的太太林樂怡轉達習近平等中央領導的哀悼和對親屬的慰問，林樂怡對領導人的關心和問候表示感謝。

港澳辦唁電讚情繫中華

　　國務院港澳辦昨日亦發唁電向查良鏞致哀悼，唁電中讚揚查良鏞一生情繫中華，愛國愛港，以鐵肩擔道義，妙手著文章，開創新派武俠小說先河，享譽海內外華人社會。港澳辦又表示，查良鏞支持國家改革開放，擁護「一國兩制」方針，熱忱參與香港特別行政區《基本法》起草，為香港特別行政區政治體制設計、保持香港長期繁榮穩定，貢獻了政治智慧。

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