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24歲女尖沙咀打肉毒針中毒

2018-11-03 列印
　　衞生署衞生防護中心昨日表示，正調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後，出現疑似肉毒中毒的個案。一名二十四歲有長期病患女子，上月三十日在尖沙咀一間美容院進行臉部注射肉毒桿菌毒素，當日起出現全身乏力、頭暈、噁心及氣促等病徵。她昨日入住伊利沙伯醫院，臨牀診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，現時情況穩定。衞生署正繼續調查，並再次提醒市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

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