一人未繫安全帶 驚險萬箭穿心 ﻿兩地盤工鋼筋叢中「蕩鞦韆」﻿

阿拉丁飛氈在香港出現？網上流傳一段短片，顯示兩位地盤工人站在一塊凌空蕩來蕩去的板上，但下面就是一枝枝豎立的鋼筋，其中一人更沒戴安全帶。網民均表示「出事就大鑊」，而涉事建築公司就表示對事件採取零容忍態度。



有網民前日在facebook專頁「巴打絲打facebook Club」上載一段視頻，顯示在白田邨一個地盤中，兩個地盤工人站在一塊樓面板上，而樓面板只有數條繩索連着吊臂，在空中蕩來蕩去，最高曾凌空近兩三米，下面全是豎立着的鋼筋，樓面板更曾一度傾側，但上面的兩位工人中一位沒戴安全帶，要靠捉緊繩索防止自己掉下。片段後期有另一位工人爬上去，協助他們鋪好樓面板，但他同樣沒戴安全帶，幸最後有驚無險地成功鋪好。網民紛紛驚呼好危險：「咁樣搵食，唔使咁啊，想七日之後先返屋企？」「跌落去鋼筋度……就萬箭穿心！」涉事的俊和發展集團回應指，對個別工人有不安全的行為表示歉意，今次事件反映有個別工人刻意不遵照公司守則， 嚴重違反安全施工程序，公司會採取零容忍態度，對涉事工人及員工紀律處分。



