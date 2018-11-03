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出租未補價資助屋反應一般

2018-11-03 列印
　　房協九月推出的「未補價資助出售房屋－出租計劃」，反應一直冷淡，申請參加計劃的業主最終由七個增至八個；租戶方面，暫有十一宗申請。

　 房協主席陳家樂表示現時收到的八個業主申請當中，一個已批出合資格證書，預計最快明年一月進行配對工作。

　　陳家樂承認計劃反應一般，但他認為計劃是希望在房屋供應短缺下，為業主和租客提供選擇，他們需要時間理解，而計劃持開放態度研究改善方向，如將分租單位改為出租整個單位和調低申請門檻等。

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