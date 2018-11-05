﻿通車兩周 出入境再創新高 旅客湧上橋 攻陷東涌

港珠澳大橋通車兩周，昨日有大批內地旅客逼爆東涌市中心。昨天為港珠澳大橋通車後第二個周日，內地旅客湧往東涌消費，下午人潮逼爆東涌市中心大小商場，超市奶粉被一掃而空。及至傍晚，大批內地旅客為趕巴士返回內地，趕往接駁巴士站候車，東涌港鐵站對出廣場大打蛇餅。東涌居民嬲爆，指突如其來的人潮，造成嚴重滋擾。截至昨晚八時，有超過九萬人經大橋香港口岸出入境，其中入境人次有四萬九千七百六十人，創香港口岸出入境人數新高。



內地旅客昨日逼爆東涌，下午四時許東涌市中心開始有人滿之患。港鐵站對出天橋人山人海，有內地旅客在天橋席地而坐，坐滿了天橋兩邊。東涌各商場人山人海，當中各大連鎖食肆塞滿人群，超級市場部份奶粉被一掃而空。有網民直言，連平常少客流的藥房也人頭湧湧，場面墟冚。



至傍晚時份，一眾內地旅客在東涌港鐵站外的B6線車站等候巴士，開往港珠澳大橋的離境口岸，趕返內地，由於人多，巴士站大排長龍，候車人龍一直延至東薈城對開的露天廣場，入夜後人龍依然未散。東涌突然被逼爆，有居民慨歎無奈，也有人在網上鬧爆：「配套唔足夠，東涌突然變咗上水，呢個過程會好痛苦，痛苦嘅係本地受影響居民！」



居民：配套唔夠 突然變上水



東涌區議員周浩鼎向本報指出，昨日人潮比較上周多，人群在下午四時開始聚集，大約在晚上七時散退北上。他表示，居民對此反彈極大，人潮造成噪音和衛生問題，居民亦不滿大批旅客影響他們購物及用膳。



周浩鼎指，會與旅遊業界溝通，冀業界協調，不要以東涌為內地旅團落腳點，並分流至其他地區。他表示，希望當局將B6巴士站搬離民居，並開通各區接駁跨境直通巴服務，讓旅客毋須再專程來到東涌上車。



九萬人次出入境



港珠澳大橋開通第二個周日，截至昨晚八時，有超過九萬人經大橋香港口岸出入境，其中入境人次有四萬九千七百六十人，創香港口岸出入境人次新高。上午在香港口岸等候金巴前往澳門的人龍，一度多達超過二百人，工作人員實施人流管制，分段安排旅客排隊，但仍須輪候約十五分鐘才可上車。往珠海的隊伍較短，可即時上車。下午至晚上時段，往澳門和珠海的金巴供應充足，旅客可即時上車。