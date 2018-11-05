苦主稱受火燎森誤導 涉款320萬

總獎金高達七百零五萬澳元的墨爾本盃，不但是全球獎金最豐富的讓賽，亦是澳洲最令人期待的賽馬和社交盛事之一。為了讓居民可以觀賞賽事，比賽當日墨爾本更是全城放假，因而被譽為「足令舉國停頓」的大賽。 自一八六一年起，此賽已成為澳紐育馬界最受注目的兩哩賽事，近年更吸引不少海外名駒前來較勁，不過近日澳洲就有不少評論，指出近屆墨盃已成海外賽駒的囊中物，令賽事失去當初成立的本意。無疑在對上五屆之中，共有四屆由歐洲代表獲勝，因此不少聲音認為墨盃應限制海外賽駒的數目，而獲選的海外賽駒亦理應在出賽前就曾於澳洲上陣並證明本身具有競爭力。 雖然墨盃是國際一級賽，但在全球一級賽排名榜上竟百大不入，僅列...

2018-11-05