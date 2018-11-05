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韓正讚查良鏞 愛國愛港俠肝義膽

2018-11-05 列印
■武俠小說泰斗金庸，享年九十四歲。
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　　武俠小說泰斗金庸（查良鏞）上周離世，終年九十四歲。昨日中聯辦發佈一則由國務院副總理韓正向查良鏞家屬發出的唁電致哀，讚揚查良鏞愛國愛港，俠肝義膽。

　　中聯辦昨日發佈一則由中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，在本月二日向查良鏞家屬發出的唁電，對查良鏞溘然長逝表示哀悼。唁電中提及，查良鏞為著名作家、傑出報人，指他畢生堅守和弘揚中華傳統文化，以如椽之筆，書家國情懷，著作等身，指其成就非凡。

指成就非凡

　　韓正在唁電中讚揚查良鏞愛國愛港，擁護「一國兩制」，以及參與《基本法》起草和特區籌備工作，殫精竭慮，貢獻智慧。最後表揚查良鏞赤子丹心，俠肝義膽，指其文采風範永為世人景仰，望其家人節哀珍重。

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