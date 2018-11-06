大橋客突破十萬人次創新高

有東涌市民昨早致電電台節目，形容近日東涌市中心變得人山人海，不少內地旅客登上巴士前拋棄膠水樽，滿地空膠樽，「不像香港」，他批評旅遊業界短視，只為賺錢催谷旅客。
東涌逼爆情況未改善
周日晚大批內地客在東涌港鐵站對出的B6線巴士站候車往香港口岸，大打蛇餅。民建聯東涌區議員周浩鼎建議，加強口岸到市區的巴士服務，並將B6線巴士站搬遷到東涌昂坪360纜車站旁邊，遠離民居。
運房局局長陳帆表示，當局密切留意港珠澳大橋開通後，東涌的交通情況，稍後會研究改善安排，減少往返大橋的客流對東涌居民的影響。
港珠澳大橋通車僅半個月，大批內地客周日逼爆東涌市中心。本報發現內地網站有大量「親身體驗港珠澳大橋」一日遊，團費最平人民幣一百九十八元，以觀賞全世界最長跨海大橋為賣點，但不包用餐，團友抵港後只在東涌活動...
2018-11-06
第一屆中國國際進口博覽會昨日早上於上海揭幕，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。他於演講中呼籲各國維護自由貿易，他又承諾中國會進一步降低關稅及懲罰侵犯知識產權的行為。他認為中國目前經濟狀況樂觀，但...
2018-11-06
美國中期選舉周二進行投票，總統特朗普及前總統奧巴馬在投票前夕四出為所屬政黨的候選人拉票，隔空針鋒相對。另外，喬治亞州州務卿肯普在中期選舉前指，儲存選民資料的系統曾被黑客企圖入侵，他直指民主黨企圖入侵相關電腦系統，而民主黨則強烈否認。 特朗普周日前往喬治亞州為州長選舉候選人、共和黨的州務卿肯普（Brian Kemp）站台時指，「民主黨會破壞我們的經濟」，又再次提到中美洲的移民大軍，形容這是「大蓬車移民」入侵美國，有必要加大打擊力度。奧巴馬則到印第安納州，為陷於苦戰的參議員唐納利站台。奧巴馬說，他做了許多民主黨候選人忍住沒做的事：直接挑戰特朗普，他又批評，特朗普近日調派軍隊到美...
2018-11-06
長沙灣大埔道一帶有數個豪宅屋苑，均以低密度發展，今次為大家介紹的爾登豪庭放盤，屬罕有特色複式戶，實用面積達1781方呎，擁有4房2套格局，賣點是連327方呎私人花園，閒時可邀約親友一齊燒烤亦是一種享受...
2018-11-06
美股本周起踏入冬令時間，於本港時間晚上10時半開市。市場觀望聯儲局周四議息以及今日的美國中期選舉，投資轉趨審慎，美股個別發展。蘋果早段一度下瀉逾4%，股價跌穿200美元心理關口，拖累納指一度下跌超過1...
2018-11-06
國際米蘭上輪意甲主場5:0大炒熱拿亞，近十場各賽事九度奏捷。可是今晚歐聯B組到訪聖西路球場的巴塞隆拿，不同戰線亦豪取五連勝，兩軍近況各有千秋，今仗交手勝負難分，敲和合理。 （Now644台、有線602、662台周三凌晨4:00直播） 上場意甲國米地頭贈熱拿亞「五蛋」，取得今季最大比數勝仗。他們近十場各賽事累積九勝一負，上仗梅開二度的中場加利亞甸尼對今場信心十足︰「球隊正朝正確方向發展，球員會盡全力延續這股氣勢。」加上，該隊過去歐戰主場迎戰西班牙球隊錄九勝八和一負，今晚無懼巴塞進襲。 兩軍近期贏開巷 然而巴塞亦非善類，分組賽三戰全勝之餘，不同賽事亦連贏五場。該隊前鋒蘇...
2018-11-06
澳洲昆士蘭黃金海岸（Gold Coast），擁有連綿不斷的海岸線，被滑浪者奉為水上天堂，滑浪以外，大家來到還有機會跟當地歷史悠久的帆船會，體驗操作帆船之樂，於藍天下與三五好友破浪乘風去！文、圖：Ken...
2018-11-06
息影多時的藍潔瑛日前離世，終年55歲，圈中好友、影迷及赤柱街坊紛感難過、惋惜，有內地影迷昨携鮮花欲上其寓所門前悼念，但未獲大堂保安員批准進內，最好將花束放在大廈門外。藍潔瑛生前於赤柱「聖亞納堂」受洗，...
2018-11-06
周日大批內地人經港珠澳大橋入境，逼爆東涌市中心，反映當局低估大橋開通引起的「打卡熱潮」。由於遊橋熱潮方興未艾，若變成常態，東涌現有的接待配套必然不足，並影響社區生活，當局須盡快規劃，應付新增人流的需求。 據估計，周日珠海市有二萬人報團來港一日遊，不少人經港珠澳大橋抵埗，在東涌活動和消費，留大半天後離去，令當區交通壓力大增，商場人頭湧湧，引起東涌居民埋怨。這種情況並不理想，必須盡快糾正，以免重燃部份港人的反自由行情緒。 港府當務之急，是與內地部門合作，取締不合規格的內地一日香港遊，不要蜂擁入境，改由正規團取代，有序訪港，才能為內地旅客帶來優質的旅遊體驗。 港珠澳大橋實現港粵兩...
2018-11-06
方嘉柏於上周末離港前往澳洲辦理私事，因而缺席剛周日的婦女銀袋賽日，但據悉他在今日會返抵香港，故明晚將可在跑馬地現場督師。方嘉柏自於十月廿一日贏完「活影」，已連續四次賽事無進帳，明晚出賽馬陣容甚鼎盛，第四場「電子大師」和第七場「精彩輝煌」均為牌面馬，當有望打破悶局。 馬場浮世繪
2018-11-06