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大橋客突破十萬人次創新高

2018-11-06 列印
　　大批內地旅客周日逼爆東涌市中心。根據入境處統計，昨日全日經港珠澳大橋香港口岸出入境人次突破十萬，達十萬二千九百一十九人次，創大橋通車半個月以來新高，其中入境旅客超過五萬五千一百四十人次，出境人次約四萬七千七百七十。

  有東涌市民昨早致電電台節目，形容近日東涌市中心變得人山人海，不少內地旅客登上巴士前拋棄膠水樽，滿地空膠樽，「不像香港」，他批評旅遊業界短視，只為賺錢催谷旅客。

東涌逼爆情況未改善

  周日晚大批內地客在東涌港鐵站對出的B6線巴士站候車往香港口岸，大打蛇餅。民建聯東涌區議員周浩鼎建議，加強口岸到市區的巴士服務，並將B6線巴士站搬遷到東涌昂坪360纜車站旁邊，遠離民居。

　　運房局局長陳帆表示，當局密切留意港珠澳大橋開通後，東涌的交通情況，稍後會研究改善安排，減少往返大橋的客流對東涌居民的影響。

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