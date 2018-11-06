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有心人願捐肝 小予恩露曙光

2018-11-06 列印
　　一歲女嬰小予恩患先天性膽管閉塞，去年底接受肝腸脗合手術後，心跳一度停頓，一直住院治療，等換肝續命，其前景出現曙光。小予恩父親在社交網站更新女兒情況，有一位朋友通過肝功能測試，只要通過身體檢查，即可等候醫生安排捐肝手術。他指，小予恩的復康路很漫長，不過每天都非常感恩。每逢假日，他與妻子都帶予恩到醫院的露天花園曬太陽。小予恩現時肝膽指數穩定，不用扎針打豆注射抗生素，改為口服，免除很多皮肉之苦。

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